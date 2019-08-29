закрыть
29 августа 2019, четверг, 17:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В Верховной Раде создали пять фракций

  • 29.08.2019, 16:59
В Верховной Раде создали пять фракций
Фото: Getty Images

Партия «Слуга народа» получила право коалиции.

Нардепы от партий "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Всеукраинское объединение "Батьківщина", "Европейская солидарность" и "Голос" 29 августа создали фракции в Верховной Раде. Об этом объявил председательствующий на первом заседании парламента Дмитрий Разумков, передает gordonua.com.

В состав фракции "Слуга народа" вошло 254 парламентария под председательством Давида Арахамии, первым заместителем стал Александр Корниенко.

Фракция "Оппозиционной платформы – За жизнь" насчитывает 44 депутата, сопредседателями избраны Юрий Бойко и Вадим Рабинович.

Во фракцию "Батьківщина" вошло 25 нардепов, ее возглавила Юлия Тимошенко, зампредседателя избран Сергей Соболев.

Во фракции "Европейская солидарность" – 27 нардепов, ее сопредседателями стали Артур Герасимов и Ирина Геращенко.

Во фракции "Голос" – 17 депутатов, ее возглавил Сергей Рахманин, зампредседателя стал Ярослав Железняк.

В Верховной Раде нового созыва также создали депутатскую группу "За будущее" под сопредседательством Виктора Бондаря и Тараса Батенко. В нее вошли 23 народных депутата.

Разумков также объявил, что фракция "Слуги народа" в Верховной Раде IX созыва получила право парламентской коалиции.

"Фракция "Слуга народа" насчитывает 254 народных депутата, что составляет большинство народных депутатов от количественного состава Верховной Рады. В соответствии с Конституцией Украины, фракция имеет права коалиции депутатских фракций в Верховной Раде", – заявил Разумков.

21 июля состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду. С учетом депутатов, избранных в мажоритарных округах, "Слуга народа" получила 254 мандата и сможет сформировать монобольшинство. Всего в парламент прошли пять партий: "Слуга народа" набрала 43,16%, партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" – 8,10%, партия "Голос" – 5,82%.


популярное за неделю

Мнение

Торжество закона или позор всей системы?
Торжество закона или позор всей системы? Михаил Пастухов
Джон Болтон как защитник белорусской независимости
Джон Болтон как защитник белорусской независимости Валерий Карбалевич
Кто скупает билеты в «рай»?
Кто скупает билеты в «рай»? Владимир Халип
Где пройдет граница Европы?
Где пройдет граница Европы? Дмитрий Савич