В Верховной Раде создали пять фракций 29.08.2019, 16:59

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Партия «Слуга народа» получила право коалиции.

Нардепы от партий "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Всеукраинское объединение "Батьківщина", "Европейская солидарность" и "Голос" 29 августа создали фракции в Верховной Раде. Об этом объявил председательствующий на первом заседании парламента Дмитрий Разумков, передает gordonua.com.

В состав фракции "Слуга народа" вошло 254 парламентария под председательством Давида Арахамии, первым заместителем стал Александр Корниенко.

Фракция "Оппозиционной платформы – За жизнь" насчитывает 44 депутата, сопредседателями избраны Юрий Бойко и Вадим Рабинович.

Во фракцию "Батьківщина" вошло 25 нардепов, ее возглавила Юлия Тимошенко, зампредседателя избран Сергей Соболев.

Во фракции "Европейская солидарность" – 27 нардепов, ее сопредседателями стали Артур Герасимов и Ирина Геращенко.

Во фракции "Голос" – 17 депутатов, ее возглавил Сергей Рахманин, зампредседателя стал Ярослав Железняк.

В Верховной Раде нового созыва также создали депутатскую группу "За будущее" под сопредседательством Виктора Бондаря и Тараса Батенко. В нее вошли 23 народных депутата.

Разумков также объявил, что фракция "Слуги народа" в Верховной Раде IX созыва получила право парламентской коалиции.

"Фракция "Слуга народа" насчитывает 254 народных депутата, что составляет большинство народных депутатов от количественного состава Верховной Рады. В соответствии с Конституцией Украины, фракция имеет права коалиции депутатских фракций в Верховной Раде", – заявил Разумков.

21 июля состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду. С учетом депутатов, избранных в мажоритарных округах, "Слуга народа" получила 254 мандата и сможет сформировать монобольшинство. Всего в парламент прошли пять партий: "Слуга народа" набрала 43,16%, партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" – 8,10%, партия "Голос" – 5,82%.