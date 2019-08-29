Алексей Навальный: Увольняем главного единоросса Москвы 29.08.2019, 17:41

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Алексей Навальный

Фото: AP

Фонд борьбы с коррупцией опубликовал новое расследование.

Сегодня классный день. Мы сейчас с вами будем увольнять с должность единоросса. Причем не рядового, а такого хорошего, жирного. Самый жирный единоросс в Москве это, конечно, Собянин, но и наш старый знакомый Андрей Метельский тоже ого-го. Лидер Единой России в Москве, пишет российский оппозиционный политик, глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

Метельский важный кадр: несмотря на то, что мы нашли у него и многомиллиардный бизнес и многочисленную недвижимость в Австрии, его никто не уволил. Мало того, и мэрия, и Кремль намерены его снова сделать депутатом на выборах, которые пройдут 8 сентября.

Как все отлично знают, депутату или министру — любому госслужащему — запрещено заниматься бизнесом. Строго. В свое время Геннадия Гудкова лишили депутатского мандата из-за того, что он какую-то бумажку подписал в учредительных документах.

Прямо сейчас бывшему министру Абызову предъявляют уголовное обвинение из-за того, что он занимался бизнесом, будучи министром. Незаконная предпринимательская деятельность.

Собственно, именно поэтому Метельский все своё имущество оформил на маму и сына, чтобы не было никаких формальных доказательств, что он рулит своим бизнесом.

И Метельский сейчас смотрит этот ролик, ухмыляется и думает: правильно, формальные доказательства. Всё, что вы мне предъявите, я объявлю фальшивкой. А если не согласны, то идите в мой суд. Хахаха.

А мы уже были в суде. И штука в том, что наши доказательства, по которым глава Единой России Метельский должен быть немедленно лишен депутатского мандата, это не наши доказательства. Это доказательства суда. Мы их получили в российском суде.

Который так любит Метельский.

У нас прямо не расследование получилось, а какой-то радиоспектакль. Но он очень интересный и познавательный. Внутренняя кухня и мелкие подробности того, кто на самом деле такой депутат-единоросс.

Весной 2015 года, находясь 19-й год на госслужбе, Метельский решил прикупить себе бизнес — а именно мотосалон, мотоциклетный магазин и центр обслуживания. Называется Альпин, находится в Крылатском — это абсолютно реальный, много лет существующий, официальный дилер техники Ямаха. Думаю, многие мотоциклисты его знают.

Старые хозяева рады его продать (бизнес идет не очень) и все бы было абсолютно нормально, если бы на их пути не встретился депутат Метельский. Который не просто и депутат и бизнесмен, а ещё и занимается лично самыми мелкими аспектами своего бизнеса. Метельский покупает эту фирму, и почти сразу в процессе покупки возникает конфликт. Старые и новые владельцы не поделили… погрузчик. Вот с погрузчика все и завертелось.

Лапошин: «Буквально часа через два ко мне в тренировочном костюме просто ворвался Метельский. Знаете, я был просто поражен. Я, безусловно, осведомлен о его ораторском мастерстве, потому что 20 лет в думе, но то, что он так владеет русским матерным языком, я не предполагал. Он говорил абсолютно непотребные вещи, что я пытаюсь украсть из его предприятия погрузчик.

Погрузчик вернули, но осадочек, как говорится, остался. Время объяснить, чья это была цитата только что. Это говорит Василий Лапошин, бывший директор и владелец небольшой доли в мотосалоне «Альпин». Эту фразу мы взяли с аудиозаписи судебного процесса, состоявшегося в начале этого года. Лапошин сейчас в колонии, осужден на 3 года и 4 месяца. И отправил его туда лично Метельский.

Вот он, кстати, в январе этого года, сидит на лавочке перед залом суда и ждет, когда его пригласят выступать.

Метельский: Я ему говорю: «Ну, давай встретимся, пообщаемся, есть интерес, давай пообщаемся», и мы встретились с Лапошиным, он сказал, что да, действительно, будет продажа, мы хотели бы реализовать, я сказал: «Хорошо, я буду думать».

Давайте перед тем, как прочитать и узнать еще много интересного, я специально оговорюсь. Мы полностью опускаем содержательную часть процесса. Нам сейчас не важно, в чем был конфликт, кто кого обманул, было ли мошенничество и так далее. Нас интересует совершенно другое.

В ходе этого процесса опросили десятки свидетелей. Сотрудников мотосалона от директоров до механиков. А когда свидетель выступает в суде, у его слов совершенно другой статус по сравнению с, не знаю, интервью или постом в соцсети. Там уголовная ответственность. Все предупреждены. Подписаны бумаги. Соврал — можешь отравиться в тюрьму.

Они обсуждают совершенно другую тему — было мошенничество или нет. Но ПАРАЛЛЕЛЬНО с этим для суда, естественно, разбирается контекст. Что происходило, кто принимал решения, кто за что отвечал, даты, встречи и прочие детали. Вот это нам и интересно. Всем свидетелям задавали один и тот же вопрос — кто новый собственник мотосалона и кто им управлял.

Почитаем, что нам скажет, ну, например, продавец этого мотосалона?

СВИДЕТЕЛЬ 1. Продавец Максименко:

— Вам знаком господин Метельский?

— Да.

— Какое отношение он имеет к компании Альпина?

— Я так понял из его речей, что он является хозяином компании Альпина. Ну владельцем, скажем так.

— В чем это выражалось?

— Ну, когда человек говорит «мой», «мое», мы тут все сейчас.

— Кто это говорил?

— Метельский. [...] Метельский посадил всех сотрудников, сказал: «Вот у нас теперь новый зал» Было понятно, что он хозяин этого заведения.

Хм. Как странно. А с какой стати депутат, которому запрещено заниматься бизнесом, собирает всех сотрудников и представляется хозяином? Может, в отделе кадров объяснят? Давайте почитаем расшифровку показаний сотрудницы оттуда.

СВИДЕТЕЛЬ 2. Отдел кадров — Горюнова:

— Метельский вам знаком? Он какую роль играл?

— Его представили как нового руководителя.

— Он указания сотрудникам давал?

— Давал.

— Это были обязательные указания или рекомендации?

— Наверное, обязательные.

Какая удивительная история. Слово экономисту этого салона.

СВИДЕТЕЛЬ 3. Экономист Рысева:

Приезжал Метельский, собрание было на тему его представления в виде нового хозяина, который приобретает «Альпин». Он рассказывал о своих планах. [...] Это было именно представление Метельского как хозяина «Альпин». И он представлял свою команду, которая будет заниматься развитием «Альпин».

Три человека, находящие под уголовной ответственностью за лжесвидетельствование, слово в слово повторяют одно и то же. Метельский — новый хозяин мотосалона, Метельский принимает решения и дает указания. И эти решения обязательны к исполнению. Кто, получается, Метельский? Директор. Управляющий. Бизнесмен.

И об этом знали АБСОЛЮТНО все сотрудники.

СВИДЕТЕЛЬ 4. Сотрудник того же офиса Хрущ:

Василий Николаевич сказал мне, что найдет покупателя и этим покупателем будет являться зампредседателя МГД Метельский. [...] Я постоянно видел видел машину господина Метельского, приезжающую утром, как на работу, в «Альпин» и остающуюся там на несколько часов.

Я напоминаю, что мы с вами Метельскому платим 6 миллионов в год, чтобы он ходил на работу в Московскую городскую думу. Предоставляем ему служебное жилье и автомобиль с водителем. Чтобы он как можно быстрее добрался до своего депутатского кабинета и ничего не отвлекало его от службы нам, москвичам. А куда Метельский ездит в результате? В свой незаконно купленный мотосалон.

СВИДЕТЕЛЬ 5. Водитель и руководитель механиков Бусаров:

В первые год или полгода Андрей Николаевич приезжал каждый день, потом он пропал, стал реже заезжать.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ! И если мы хотим действительно полностью оценить вовлеченность Метельского в процесс управлением его мотомагазина, то нам нужно продолжить читать показания механиков.

СВИДЕТЕЛЬ 5. Водитель и руководитель механиков Бусаров:

— Непосредственно Метельский какое отношение имел?

— Как царь. Его в общем так и называли. Без его ведома не делалось ничего. Вплоть до установки раковин и писсуаров. Вместе со мной он заказывал запчасти. Мы ходили примерялись с писсуарами. На это ушел час. Я ржал.

— Он проводил собрания?

— Да.

— Вы в них участвовали?

— Да.

— Как себя позиционировал Метельский?

— Он никак себя не позиционировал. Он говорил, а все сидели, как бандерлоги, и слушали.

— Указания Метельского были обязательны для исполнения?

— Беспрекословно.СВИДЕТЕЛЬ 6. Механик Кашурников:

— После смены собственника, кто был самым главным начальником в «Альпин»?

— Я думаю, что Андрей Николаевич Метельский. [...] Всем, что происходило в «Альпин», в общем-то, руководил Андрей Николаевич.

Все, что делалось — все делалось по указанию АН.

Шесть свидетелей. Шесть человек, которые под угрозой уголовной ответственности отдельно от друга заявляют: Метельский единственный собственник, единственный руководитель, единственный человек, который принимает решения — вплоть до установки писсуаров.

Это настолько грубое и настольно однозначное нарушение законодательства, что тут реально больше даже нечего обсуждать. Но мы объективности ради дадим слово Метельскому. Давайте послушаем, как он объясняет, что же его связывает с мотосалоном «Альпин».

Метельский: Для меня был интерес в чем, что это одна из старейших школ, мотошкол в городе Москве, и я занимался мотокроссом, и, естественно, очень хотелось, чтобы она сохранилась, более того, что было понимание и желание открыть детскую школу на базе Альпина тоже, ну и как-то развивать мотокросс. Почему? Потому что важное мероприятие, важное дело, для мальчишек и девчонок, которые хотели бы заниматься, заниматься мотоспортом.

Для мальчишек и девчонок он там, поняли? Сотрудников на совещания собирает, занимается ремонтом, сотни миллионов рублей тратит, директора в конце концов посадил на 3 года — это все для мальчишек и девчонок, которые хотят заниматься мотоспортом.

Для них же он несколько раз ездил на переговоры с руководством компания Ямаха в России…

Метельский: Потом была еще одна встреча, это уже точно после приобретения, мы ездили в Ямаху. Все при том, что я договаривался на то, чтобы встретиться с руководством Ямахи, потому что там были вопросы по задолженностям перед Ямахой.

— Вы помните сумму долга?

— Что-то в районе, по-моему, 100 миллионов Ямаха предъявляла.

— Ивановский сначала рассказал, что есть долг перед Ямахой, хотел бы с ними встретиться и как-то этот вопрос порешать.

Вы, кстати, помните Петра Сергеевича Ивановского? Ивановский — это тот человек, на которого Метельский переписал свой бизнес (в том числе, гостиницы в Австрии). Он тоже бывший депутат Мосгордумы, а позднее официальный помощник Метельского там.

Формально именно Ивановскому на 100% принадлежит «Альпин»:

Ну а на вопрос, почему Метельский каждый день вместо Мосгордумы ездил на работу в мотоцентр, у нас ответ тоже есть:

Метельский: Ну я достаточно часто там бываю. Почему? Потому что мне интересно. Во-вторых, мне интересно, в-третьих, эта компания «Альпин» не только по продаже технике, но и по ремонту, я там ремонтировал свою технику и ремонтирую технику.

Вы бы декларацию-то свою открыли, господин Метельский. У вас нет никакой техники. Ни Ямаха, ни какой-либо еще. За 10 лет вы ни разу не задекларировали ни единого мотоцикла, снегохода, квадроцикла или чего-то там еще можно ремонтировать. Вы в суде все же, надо аккуратнее быть со словами.

Мы отправляем заявление в прокуратуру, МВД, ФСБ, Следственный комитет, Мосгордуму и даже в Единую Россию напишем.

Я не знаю, как Метельский может «порешать этот вопросик». Ему понадобится возбудить больше 10 уголовных дел на людей, которые, не сговариваясь, оклеветали его под присягой. Ситуация для Метельского реально катастрофическая. Он сам под запись в суде говорит, что несколько раз ездил в компанию Ямаха заниматься урегулированием долга коммерческой компании. Это и есть бизнес. Который запрещен депутату Метельскому, лидеру Единой России в Москве.