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Подводные камни указа №140: как не надо приобретать авто из США

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  • 29.08.2019, 17:51
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Подводные камни указа №140: как не надо приобретать авто из США

Реальные истории сомнительных схем.

С момента публикации Указа №140 у большинства автовладельцев, желающих ввезти машину с Запада, обнаружились знакомые многодетные семьи или инвалиды (1-й и 2-й группы). Без 50%-ного возмещения в страну попадают единичные транспортные средства. По законам рынка вместе со спросом растет и предложение. Правда, как оказывается, не все игроки готовы следовать правилам. В одной из столичных профильных компаний уже зарегистрировали случаи обращений с описанием такого рода сомнительных сделок.

Onliner попросил специалистов перечислить те самые «стоп-факторы», которые должны заставить потенциального покупателя отказаться от дальнейшего ведения дел с непроверенным автопродавцом, чтобы в итоге не потерять немалые деньги.

Авто из США. Погружение в тему

Дмитрий Больдюсов, руководитель профильной компании по подбору и информационному сопровождению в вопросе приобретения авто из США, утверждает, что для начала нужно смириться со следующим фактом: все машины из Америки приезжают в нашу страну битыми.

— Давайте рассмотрим конкретные модели, ввозимые из РФ и США, — самые популярные Ford Fusion или Mondeo. Последний в России стоит примерно на 20% дороже. Правда, над «американцем» приходится поработать — восстановить после аварии. Но и с такими затратами выходит выгоднее везти из-за океана.

— Попадая даже в легкое ДТП, в Америке авто теряет половину стоимости. В Штатах действует федеральный закон — после повреждений трех категорий машина либо сдается в утиль, либо отправляется на запчасти, либо выставляется на экспорт. Экспортная цена — обычно наполовину меньше актуальной — формируется не за вычетом ущерба после аварии, ее определяет экспортный рынок (то есть мы с вами). Упомянутые три категории следующие: повреждения колесной базы; повреждения несущих конструкций кузова (лонжероны, стойки, задние крылья и другие); сработавшие подушки безопасности. Авто с такими повреждениями не получают чистый техпаспорт (сlean title), больше их нельзя зарегистрировать в американском аналоге МРЭО. Им выдают другой документ — salvage title, с ним можно выставить машину на продажу на экспорт.

— Для американцев, на мой взгляд, это форма работы экономики: побил — отдал в Европу, Азию, Африку, после взял новую модель в кредит. Довольны производитель, дилер, банк и, пожалуй, сам клиент.

— На 100 привезенных автомобилей только 1—2 без аварийного прошлого, но они также имеют место быть. Примером тому может стать Lexus RX 350, купленный не на аукционе аварийных машин, а напрямую у дилера во Флориде. Итоговая цена такого авто на 20% выше средней цены на белорусском рынке даже с учетом льготной таможни. Такова плата за целостность машины.

Реальная история сомнительной схемы

Но, очевидно, белорусы хотят целые машины по цене поврежденных или еще дешевле. Это желание порождает мошеннические схемы. В уходящем месяце сотрудники компании Дмитрия столкнулись с одной из них. Действующие лица: покупатель Николай (имя изменено), автомобиль BMW 328 M 2017 года выпуска, с полным приводом, дизельным двигателем и пробегом в 30 тыс. км, а также неизвестное лицо, пытающееся заполучить деньги.

— Обратился человек с просьбой: я купил машину, есть сомнения — помогите разобраться в ситуации и по возможности осуществите ее вывоз. За вывоз без сопровождения в подборе и приобретении через наши персональные аккаунты мы, как правило, не беремся. Тем не менее общение продолжили, потому как ряд описанных ключевых моментов не мог не заинтересовать наше внимание.

— Выяснилось, что объявление о продаже 3-Series Николай нашел на сайте-агрегаторе, а позже получил уведомление о покупке авто через аукцион Manheim по продаже целых машин. Обратившийся уверял, что для входа в Manheim товарищ якобы передал ему пароль от аккаунта некой латвийской компании.

Со слов Николая, на аукционе сыграла его ставка в 9000 долларов. Мы знаем и понимаем рынок и слабо верим в чудеса. Озвученная цифра была явно заниженной. На самом деле самые крупные площадки — Manheim и Insurance Auto Auctions (iaai занимается битыми авто) работают только с юрлицами, дилерами. Участвовать в торгах физическое лицо может на Copart (на нем также представлены аварийные варианты), но сбор для физлица на 30—50% выше, чем для юрлица. Если на Copart или iaai увидите целую машину — скорее всего, это «кукла», покупка повлечет проблемы.

— На Manheim есть сводка продаж со статистикой. В ней указана средняя цена совершенных сделок по аналогичным моделям — $25 тыс. для BMW 328 2017 года выпуска с пробегом 30 тыс. км. Дабы не ошибиться в комплектации, запрос можно сделать сразу по номеру кузова. То есть вилка от 23 до 26, но никак не 9. Цена покупки — первый звоночек. При отклонении более чем в 15—20% автомобиль попросту снимают с торгов и переставляют позже. В случае с Николаем его убеждали, что он выиграл аукцион, но продавец BMW не согласился с ценой и предлагает встречное предложение — 13,5 тыс. Однако позже он поменял свое решение и вновь готов был отдать машину за предложенную сумму в 9 тыс.

— Во-первых, аукцион себя так не ведет. Во-вторых, любые принятия / непринятия ставок / отказы должны сопровождаться уведомлениями с аукциона. Это второй звоночек. Третий — все общение происходило через переписку на личный ящик Николая. Хотя он даже не является дилером. Более того, в письме говорилось о русскоязычной поддержке. Как бы неприятно это ни звучало, но разовая сделка с белорусом — совсем не повод повышенного внимания и заботы для многомиллиардного Manheim.

— Николай утверждает, что успел переговорить «со специалистами аукциона» и ему все подтвердили. Но звонил он по номеру, указанному в письме, а не на официальном сайте Manheim. На другом конце трубки ему сказали: пора провести оплату. С момента покупки на все переговоры ушло полтора месяца. И авто, купленное по цене в 30% от рынка, все еще актуально? Как так? Исходя из своего 15-летнего опыта скажу, что при неуплате на третьи сутки после аукциона назначается штраф. Ни один аукцион не будет ждать 50 дней. Становится очевидным, что человека попросту «ведут».

Далее пошли в ход еще более нелепые аргументы и советы: для оформления машины на экспорт нужна справка из полиции, пишите на вот этот e-mail. Чудесным образом «калифорнийские» полицейские в кратчайшие сроки предоставляют нужный документ. Из справки становится ясным: BMW ранее был серьезно разбит. Но как так, если при покупке автомобиль продавался «под зеленым цветом» (зеленая линия говорит о качестве машины, и Manheim очень щепетильно относится к этому вопросу)? Да и CarFax говорит о том, что ДТП с данным авто зафиксировано не было. К тому же что это за обращение за справками? Нелепость какая-то.

— Как мне кажется, Николая специально подводили к тому, чтобы он отказался от покупки «баварца», но оставался «на крючке». Таким образом людей раскручивают на перевод все большей и большей суммы. Еще сильнее убедились в этом предположении, когда изучили инвойс — ни один белорусский банк не провел бы оплату по этому документу.

Выводы. Кратко

Мы не знаем, чем закончится данная история, но хотели бы предостеречь от сомнительных сделок в такой сфере, как приобретение авто из США. Вызвать здоровое сомнение в легальности сделки и честности продавца должны следующие факты:

Цена явно ниже рыночной (экспорта США) на 20 и более процентов, а оттого сделка кажется более привлекательной.

Сделка проводится через компанию-посредника, которая территориально удалена от покупателя. Стоит искать компанию на внутреннем рынке, с опытом работы и публикацией выполненных заказов.

Максимальное внимание к персоне покупателя, которое сохраняется, как правило, до момента проведения платежа.

Заверение, что покупатель справится с торгами, с оформлением сделки и трансфером самостоятельно, без помощи специалистов и профессионалов в этой сфере.

Синусоида рынка

По словам Дмитрия, каждый подъем интереса сопровождается печальными историями о пропавших в неизвестность деньгах, переведенных якобы за машину:

— Любой рынок имеет периодичность. Есть взлеты и падения, обусловленные теми либо другими факторами: ожидание момента повышения пошлин или обвал российского рубля неминуемо ведут к росту спроса, а значит, и увеличению объема ввоза. Против этого — введение самой пошлины или перенасыщение рынка, что ведет к падению продаж. С ростом рынка активизируются и мошенники.

— Первый показатель возможных проблем — заниженная цена. А наши сограждане постоянно обманываются и продолжают искать вариант с самым низким прайсом. Им еще до удорожания растаможки предлагали такие варианты, правда не существующие в реальности. Таких историй была масса.

— Один из моих близких друзей так же попался: началось с желания купить автомобиль, а закончилось потерянной суммой с пятью нулями.

— С повышением таможенных пошлин в 2011 году серые схемы ввоза авто из США стали непопулярны. В 2014-м произошел обвал российского рубля, люди массово поехали за машинами в Россию. Там тоже было немало обманов на «вторичке», встречались неприятности и в салонах серых неофициальных дилеров. Через два года (это стандартный срок переворота рынка) белорусы поняли, что поездками в РФ добились только увеличения объема металлолома в стране. В конце 2017-го обострился спрос на нормальные авто с прозрачной историей. Начало вновь просыпаться американское направление. В 2019 году добавили льготную таможню, поток покупателей значительно увеличился. А вместе с ним вновь стали появляться уже слегка забытые серые схемы.


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