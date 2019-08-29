закрыть
29 августа 2019, четверг, 20:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В Раде Украины зарегистрировали законопроект Зеленского об импичменте

3
  • 29.08.2019, 18:22
  • 1,272
В Раде Украины зарегистрировали законопроект Зеленского об импичменте

Документ зарегистрирован как неотложный.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона об особой процедуре устранения президента с поста (импичменте). Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

Документ определен как безотлагательный к рассмотрению. По состоянию на 15.00 текст зарегистрированного в четверг законопроекта №1012 отсутствует на сайте Верховной Рады.

29 мая президент Владимир Зеленский подавал в Верховную Раду VIII созыва свой законопроект об импичменте. Однако тогда парламент даже не включил его в повестку дня.


популярное за неделю

Мнение

Торжество закона или позор всей системы?
Торжество закона или позор всей системы? Михаил Пастухов
Джон Болтон как защитник белорусской независимости
Джон Болтон как защитник белорусской независимости Валерий Карбалевич
Кто скупает билеты в «рай»?
Кто скупает билеты в «рай»? Владимир Халип
Где пройдет граница Европы?
Где пройдет граница Европы? Дмитрий Савич