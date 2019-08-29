В Раде Украины зарегистрировали законопроект Зеленского об импичменте 3 29.08.2019, 18:22

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Документ зарегистрирован как неотложный.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона об особой процедуре устранения президента с поста (импичменте). Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

Документ определен как безотлагательный к рассмотрению. По состоянию на 15.00 текст зарегистрированного в четверг законопроекта №1012 отсутствует на сайте Верховной Рады.

29 мая президент Владимир Зеленский подавал в Верховную Раду VIII созыва свой законопроект об импичменте. Однако тогда парламент даже не включил его в повестку дня.