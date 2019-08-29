Первая олимпийская чемпионка независимой Беларуси завершила карьеру 5 29.08.2019, 18:39

Екатерина Карстен

Участница семи Олимпиад Екатерина Карстен завершила карьеру в возрасте 47 лет.

Участница семи Олимпиад Екатерина Карстен завершила карьеру в возрасте 47 лет.

Белорусская гребчиха сообщила об этом сегодня на пресс-конференции в Национальном олимпийском комитете, передает tut.by.

— Я готовилась к своей восьмой Олимпиаде. Но накануне чемпионата мира случилась травма — сломано десятое ребро. У меня уже была такая травма перед Лондоном. Ребро заживает долго, нужна долгая реабилитация, а годы идут. Вынуждена была пропустить чемпионат мира-2019 в Австрии, на котором в данный момент разыгрываются лицензии на Игры в Токио. Поэтому решила не ждать и завершить карьеру сейчас, — сказала Екатерина.

Она узнала о травме за неделю до отъезда на чемпионат мира.

— Болела спина, но меня уже заявили на мир. Решили с врачом все-таки сделать КТ и узнали о переломе. На воду ходить перестала, но самостоятельно занималась в зале: крутила велосипед, бегала на дорожке. Тренировалась одна со слезами на глазах.

Накануне новости о переломе ребра олимпийский чемпион из Норвегии, который собирается на свою седьмую Олимпиаду, написал, что годы — это просто цифры. Я намерена была продолжать, но случай подвел. Очень тяжело и больно представлять свою жизнь без спорта.

47-летняя чемпионка отметила, что в будущем планирует жить в Беларуси.

— Федерация помогает найти подходящую работу, но не тренером. Сейчас поеду в Германию и буду обсуждать планы с семьей. Скорее всего вернусь одна в Беларусь и буду жить тут. Хотя мне больно оставлять семью в Германии.

Раньше думали с мужем вместе переехать в Беларусь после завершения моей карьеры, но он заболел. У него было несколько инфарктов, а после Рио появились проблемы с легкими — много курил. В последнее время супруг почти не выходит из дома. Когда воздуха не хватает, происходит паника. Сейчас не хочет ехать в Беларусь. Ему нужно регулярно проверяться, а нашим врачам, скажем так, не доверяет. Свои привычнее.

На вопрос, почему именитая гребчиха не рассматривает вариант остаться на ПМЖ в Германии, она отвечает:

— Хоть я и жила долго в Германии, но занималась там своим делом, общалась только со своей семьей. Я так и не выучила хорошо немецкий язык. Поэтому мне будет тяжело найти в Германии какую-то работу, а тренером быть я не хочу.

Олимпийская чемпионка также поблагодарила всех, кто на протяжении многих лет помогал ей организовывать подготовку к соревнованиям.

— Хочу сказать спасибо Министерству спорта и туризма, Национальному олимпийскому комитету, Белорусской федерации гребли, моим наставникам, врачам и массажистам. Благодарю своих напарниц, болельщиков и вас, журналистов. И, конечно, спасибо мужу, который всегда меня поддерживал, и дочери, которая хотела бы чаще бывать с мамой дома, но не получалось.

На счету Екатерины Карстен — два золота Олимпийских игр (Атланта-1996 и Сидней-2000), две олимпийские бронзы Барселоны-1992 и Пекина-2008, а также серебро Афин-2004. Карстен является шестикратной чемпионкой мира и многократной победительницей этапов Кубка мира. В июле 2019-го 47-летняя спортсменка выиграла чемпионат Беларуси по академической гребле и надеялась отобраться на Олимпиаду-2020.

Екатерина Карстен замужем за немецким бизнесменом Вильфридом Карстеном. Дочь четы Карстен Александра — медиадизайнер, сотрудничает с футбольным клубом «Байер» из Леверкузена.