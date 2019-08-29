Назначен новый министр обороны Украины 1 29.08.2019, 19:02

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Андрей Загороднюк

Им стал Андрей Загороднюк.

На заседании Верховной рады Украины народные депутаты назначили Андрея Загороднюка министром обороны.

За соответствующее решение проголосовали 314 нардепов, передает РБК-Украина.

До этого новый министр был советником президента Украины, в июле вошел в состав наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром". Кроме того, он является руководителем компании "Дискавери Буровое оборудование", ранее также возглавлял Проектный офис реформ при Министерстве обороны.

Отметим, сегодня президент Украины Владимир Зеленский внес кандидатуру Загороднюка на пост министра обороны.

Как сообщил глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия перед голосованием, предыдущий министр обороны Степан Полторак будет помогать Загороднюку на новой должности.