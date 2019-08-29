Почему за «избитого мамой» брестчанина пострадал блогер Петрухин? 29.08.2019, 19:22

Сергей Петрухин

«Работа» прокуратуры на конкретном примере.

В ходе совещания правителя по вопросам качества работы правоохранительных органов при раскрытии и расследовании преступлений всплыли некоторые противоречия в деятельности силовых структур. В частности, вызывает вопросы роль прокуратуры (и Генеральной в том числе) в рассмотрении заявлений о совершении должностными лицами МВД и СК должностных преступлений, пишет spring96.org.

Правозащитники “Весны” поставили своей задачей помогать прокуратуре в поиске тех дел, которые безоговорочно требуют ее внимания в свете выступления диктатора.

Напомним о еще одном сомнительном деле, которое, к сожалению, обвинению удалось успешно протащить через суды.

Брестский блогер Сергей Петрухин громко заявил на весь YouTube о том, что конкретные милиционеры издевались над гражданином, и им за это ничего не было. О том же самом сам потерпевший – Павел Каминский из Бреста, - писал во все возможные инстанции, получая в итоге отписки, из которых следовало, что на “ласточку” его никто не укладывал и не бил, а был он на глазах милиционеров в помещении милиции избит … своей мамой.

Как рассказывал правозащитникам Павел, три года назад 3 июля его жестоко и безосновательно избили участковые Ленинского РУВД г. Бреста. Его задерживали в местном кафе якобы в связи с неповиновением сотрудникам милиции, но потом дело Каминского, по которому его задерживали, закрыли в суде в связи с недоказанностью действия.

"Закрутили мне руки, силой затащили в опорный пункт милиции на улице Спортивной и там жестоко избили. Угрожали убить, а затем выволокли из опорного пункта на улицу и брызнули из баллончика в глаза", — вспоминает Павел Каминский.

Павел до этого пытается добиться справедливости и привлечь сотрудников милиции к ответственности. Следственный комитет упорно не видел причин возбудить уголовное дело против милиционеров, которых даже не отстранили от исполнения обязанностей на время разбирательства.

Вот так, отписки после отмен постановлений – девять раз. И это несмотря на то, что судмедэксперты уверяют, что телесные повреждения Павлу могли быть причинены описанными им действиями сотрудников милиции.

Милиционеры не спасли Павла от распоясавшейся мамы (мама, кстати это “нападение” на сына в суде, будучи предупрежденной об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, отрицает), а прокуратура города и области никаких нарушений в действиях сотрудников не усматривает. А как иначе? Их же представитель поддержал обвинение в деле блогера, который эту всю историю вытащил на свет.

Но пока Павел продолжает надеяться на расследование, судебные исполнители уже готовятся вынести из дома вещи Петрухина: прямота и откровенность стоила дорогого – штраф и возмещение моральных страданий милиционеров приблизились к 18 000 белорусских рублей.

Может, хоть одним глазком прокурорские чиновники глянули бы материал проверки по Каминскому? Там, поверьте, есть о чем написать.