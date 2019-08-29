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«Газпром» резко повысил цены на газ для стран СНГ

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  • 29.08.2019, 19:25
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«Газпром» резко повысил цены на газ для стран СНГ

Бюджет «Газпрома» трещит по швам из-за снижения цен в Европе.

Столкнувшись с низким спросом на газ в Европе и резким снижением спотовых цен, «Газпром» решил отыграться на постсоветском пространстве.

К концу первого полугодия средняя цена российского газа для стран бывшего СССР была повышена на 9% в долларах и на 19% в россйских рублях, сообщил «Газпром» в комментариях к отчету по МСФО, опубликованному в четверг.

В среднем каждый кубометр уходил в бывшие союзные республики по 163,2 доллара, или 10 637 рублей. И хотя продажи газа сократились (с 20,6 до 19,1 млрд кубометров за полгода), «Газпром» смог заработать дополнительно 18,8 млрд рублей.

Газ внутри России подорожал на 4%, что даже в условиях снижения продаж позволило «Газпрому» заработать дополнительно 10 млрд рублей.

В сумме, повышая цены, компания смогла компенсировать около трети денег, недополученных на европейском рынке: выручка в ЕС упала на 12%, или 98 млрд рублей и за апрель-июль составила 742 млрд рублей (против 840 млрд год назад).

По данным ЦБ РФ, обвал был почти двукратным: статистика платежного баланса зафиксировала во втором квартале лишь 8,7 млрд долларов доходов от продажи газа за рубеж (против 14,1 млрд долларов в январе-марте) Это сумма в иностранной валюте, которая фактически пришла на счета в российских банках по газовым сделкам.

В отчетности «Газпрома», впрочем, все выглядит куда лучше, хотя и признается сокращение поставок на всех без исключения рынках: на 8,9% в Европу (117,9 млрд кубометров), на 7,2% - в страны бывшего СССР, на 2,4% - внутри России.

Из крупных клиентов существенно увеличили закупки лишь Венгрия, Австрия и Чехия. Обвальное сокращение поставок было зафиксировано в Турции, которая отказалась от трети объемов российского газа после того, как заработал Южный газовый коридор из Азербайджана. За 6 месяцев в Турцию было продано 8,1 млрд кубометров против 12,7 млрд год назад.

Бюджет «Газпрома» трещит по швам из-за снижения цен в Европе, куда хлынули потоки СПГ из США: доля сжиженного газа в европейском ипмпорте с 10% год назад взлетела до 20%. В среднем во втором квартале российский газ уходил в ЕС по 207 долларов за тысячу кубометров - на 20% дешевле, чем в начале года.

Это отражение ситуации на спотовом рынке, где котировки обвалились вдвое, указывают аналитики «Атона»: сейчас британском газовом хабе NBP контракты с немедленной поставкой продаются по 130 долларов за тысячу кубометров, хотя на конец 2018 года цены достигали 250 долларов.

В результате впервые за 1,5 года «Газпром» стал убыточен по денежным потокам: квартал компания закрыла с кассовым разрывом на 55 млрд рублей. По итогам года он может достичь 7 млрд долларов, прогнозируют аналитики Сбербанк CIB.


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