Белорус из Гарварда обнаружил «дыру» в системе интернет-голосования в Мосгордуме 3 29.08.2019, 19:44

Выборы в Моcгордуму запомнятся не только недопуском независимых кандидатов и протестами, но и цифровым голосованием.

Систему интернет-голосования впервые опробуют в России 8 сентября. Но на тестовых запусках обнаружились ошибки. Одну из них заметил французский криптолог Пьерик Годри — в мэрии Москвы её исправили. По следам француза следующую ошибку обнаружил наш соотечественник — математик из Гарварда Александр Головнёв.

"Я просто читал новости и увидел описание предыдущей атаки от французского эксперта Пьерика Годри. Заинтересовался, как решили ту проблему. Увидел, что во время её решения они допустили серьезную ошибку", — рассказывает Еврорадио Александр Головнёв.

Математик пояснил euroradio.fm , в чём заключалась проблема.

"Там реализована криптографическая система. Это система, которая кодирует сообщения. Например, если вы голосуете за одного из кандидатов, номер этого кандидата, конечно, кодируется, чтобы случайные люди не могли узнать, за кого вы проголосовали, что предусматривает тайное голосование. Но эта система была реализована неправильно, поэтому с большой вероятностью случайный человек мог прочитать кодированное сообщение и узнать, за кого вы проголосовали".

23 августа добросовестный белорус отправил письма и в адрес службы поддержки интернет-голосования, где обратил внимание на недостаток системы.

"Так принято, что ты связываешься с разработчиками, сообщаешь им, чтобы они успели это исправить. Я так и сделал. Однако ещё принято на это отвечать: "Хорошо, мы сейчас все исправим". Но ответа не было", — говорит математик.

Александр Головнёв уверен, что его письмо дошло до получателя. 28 августа во время очередного тестирования стало понятно, что ошибку исправили. Однако позже в разговоре со СМИ в мэрии этого не признали.

"Они сказали, что это не ошибка. Но в то же время все исправили её и скрыли это".

Не обидно Александру за это?

"Да нет, не обидно. Ничего страшного", — смеётся белорус.