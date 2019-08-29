Безумное единство
- Аркадий Янковский
- 29.08.2019, 20:04
Новое поколение «истинных патриотов» РФ уверенно рассаживается по заготовленным заранее местам.
Новое поколение истинных патриотов России уверенно рассаживается по заготовленным заранее местам. Молодой министр Патрушев, топ-менеджер Иванов-сын, бизнесмен и орденоносец Ротенберг-младший, отпрыски Фрадкова, Кириенко, Рогозина и прочих...
В кресла представительной власти тоже "избираются" наследники лучших людей страны – Лебедев (Жириновский), Боярский, Кожевникова и т.п.
Чем же Лёнечка Зюганов хуже?
Внук вождя КПРФ безусловно заслуживает продолжения политической карьеры.
Генетически вкраплённый в путинскую Систему, он клятвенно предан общему делу и скреплён оффшорными счётами под контролем ФСБ, как полагается...
Публике остается лишь умно проголосовать за него в день нашего Единого голосования, за единого ставленника, в едином порыве...
Кстати, в округе, где прописан и опускает бюллетени в урну сам Путин, тоже обозначается абсолютно единый "двусторонний" кандидат – заслуженный, презаслуженный Николай Николаевич Губенко.
Как-то это всё, не то чтобы умно, а уж совсем заумно...
Так, что многие, почему-то, начинают себя чувствовать дураками...
Аркадий Янковский, kasparov.ru