Безумное единство Аркадий Янковский

29.08.2019, 20:04

Аркадий Янковский

Новое поколение «истинных патриотов» РФ уверенно рассаживается по заготовленным заранее местам.

Новое поколение истинных патриотов России уверенно рассаживается по заготовленным заранее местам. Молодой министр Патрушев, топ-менеджер Иванов-сын, бизнесмен и орденоносец Ротенберг-младший, отпрыски Фрадкова, Кириенко, Рогозина и прочих...

В кресла представительной власти тоже "избираются" наследники лучших людей страны – Лебедев (Жириновский), Боярский, Кожевникова и т.п.

Чем же Лёнечка Зюганов хуже?

Внук вождя КПРФ безусловно заслуживает продолжения политической карьеры.

Генетически вкраплённый в путинскую Систему, он клятвенно предан общему делу и скреплён оффшорными счётами под контролем ФСБ, как полагается...

Публике остается лишь умно проголосовать за него в день нашего Единого голосования, за единого ставленника, в едином порыве...

Кстати, в округе, где прописан и опускает бюллетени в урну сам Путин, тоже обозначается абсолютно единый "двусторонний" кандидат – заслуженный, презаслуженный Николай Николаевич Губенко.

Как-то это всё, не то чтобы умно, а уж совсем заумно...

Так, что многие, почему-то, начинают себя чувствовать дураками...

Аркадий Янковский, kasparov.ru