Миллиардер Джек Ма предсказал сокращение рабочей недели до 12 часов 29.08.2019, 20:07

Джек Ма рассказал о благах искусственного интеллекта.

Миллиардер Джек Ма, давно восхваляющий китайскую культуру чрезвычайной работоспособности, говорит, что люди могли бы работать лишь по 12 часов в неделю, пользуясь благами искусственного интеллекта, передает finanz.ru.

Можно было бы работать всего три дня в неделю, четыре часа в день с помощью технологических достижений и реформы систем образования, сказал в четверг на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае соучредитель Alibaba Group Holding Ltd. Он выступал на сцене с Илоном Маском, главным исполнительным директором Tesla Inc., который строит производственные мощности в этом городе.

Ма назвал электричество примером того, как развитие технологий может высвободить время для отдыха. "Сила электричества в том, что мы даем людям больше времени, чтобы можно было пойти вечером на караоке или на танцы. Думаю, что благодаря искусственному интеллекту у людей будет больше времени на то, чтобы получать человеческие радости".

"В ближайшие 10, 20 лет каждый человек, страна, правительство должны сосредоточиться на реформах системы образования, чтобы наши дети могли найти работу, работу, на которую будет уходить всего три дня в неделю, четыре часа в день, - сказал Ма. - Если мы не изменим систему образования, в которой мы находимся, у всех нас будут проблемы".