Самый молодой премьер в истории Украины: кто такой Алексей Гончарук 1 29.08.2019, 20:12

Алексей Гончарук

Новому премьер-министру Украины 35 лет.

Алексея Гончарука называли будущим премьер-министром еще за месяц до официального назначения. В начале августа предприниматель и бизнес-партнер президента Зеленского Игорь Коломойский в интервью говорил о Гончаруке как об одном из претендентов на кресло главы правительства. Верховная Рада поддержала его кандидатуру на первом же заседании, 29 августа. Гончарук стал самым молодым премьером за всю историю независимости Украины – сейчас ему 35 лет. Он имеет 10-летний юридический стаж, обещает дешевую ипотеку уже в следующем году и уверяет, что “ни о каком дефолте речи не идет”. Кто такой Алексей Гончарук – в материале издания “Гордон».

Алексей Гончарук — юрист и адвокат. Родился в городе Городня в Черниговской области, где окончил среднюю школу. Учился в Институте права имени Владимира Великого Межрегиональной академии управления персоналом, Академии госуправления при президенте Украины, Aspen Institute, а также Киево-Могилянской бизнес-школе.

До Революции достоинства 10 лет занимался юридической практикой. С 2005 года работал юристом в инвестиционной компании PRIOR-Invest, с 2008-го был арбитражным управляющим, основателем и управляющим партнером юридической фирмы Constructive Lawyers.

Участник Майдана, на выборах в Верховную Раду в 2014 году был первым номером в списке партии “Сила людей”, но в парламент эта политсила не прошла.

Как рассказал "Украинской правде" один из бывших соратников Гончарука, у премьера “нет семьи и нормальной личной жизни”. “Это человек, одержимый работой. Он фанатик!” – цитирует его издание.

Гончарук был внештатным советником министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко, который запомнился инцидентом с синими шапочками на Давосском форуме. А также – советником первого вице-премьера Степана Кубива.

Кроме того, Гончарук четыре года возглавлял Офис эффективного регулирования – BRDO-центр. В этой неправительственной организации, которая финансируется Евросоюзом и разрабатывает экономические реформы, Гончарук работал до прихода в Офис президента в 2019 году.

Работа в Офисе президента

С 28 мая занимает должность заместителя главы Офиса президента, пришел туда по рекомендации руководителя ведомства Андрея Богдана. За это время Гончарук сопровождал Зеленского в рабочих визитах по Украине и за рубежом, присутствовал на встрече президента с представителями Всемирного банка.

Взгляды и обещания

В мае Гончарук вошел в Национальный инвестиционный совет, позднее стал членом Национального совета реформ при президенте Украины, где отвечает за экономическое развитие и внедрение реформ.

Выступает, в частности, за разблокирование рынка земли до конца 2019 года, приватизацию госпредприятий, сотрудничество с МВФ и легализацию казино.

В начале августа, после встречи с руководителями иностранных банков в Украине, будущий премьер сообщил в Facebook, что процент по ипотеке в следующем году снизится до 12–13% в гривне.

“Готовьте бизнес-планы, уважаемые предприниматели”, – написал он.

Спустя два месяца работы в команде Зеленского Гончарук сказал, что “именно эта команда должна получить право руководить страной следующие пять лет”:

“Чем меньше будет необходимости идти в коалиции, на компромиссы и искать ситуативные союзы, тем скорее удастся сделать страну успешной”, – написал он, а также заверил, что “ни о каких дефолтах и реваншах” речи не идет.