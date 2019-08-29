Первое заседание Рады Украины: кто и какую должность занял 6 29.08.2019, 20:42

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(обновлено)Хроника первого дня новой Верховной Рады: все назначения.

В четверг, 29 августа, после принятия присяги, народные депутаты начали работать в парламенте. Вел его Дмитрий Разумков, член Временного президиума первой сессии Рады. Перед этим состоялось заседание фракции партии «Слуга народа», на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, пишут «Факты».

Кого уже избрали

Спикеров парламента стал Дмитрий Разумков, первым его замом Руслан Стефанчук, заместителем главы ВР избрали Елену Кондратюк из «Батькивщины».

Главой МИД Украины стал Вадим Пристайко, премьер-министром назначен Алексей Гончарук. Главой СБУ назначен Иван Баканов, а Минобороны возглавил Андрей Загороднюк.

Верховная Рада назначила глав украинских министерств

Кандидатуры внес новоназначенный премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"За" предложенные фамилии проголосовали 281 народный депутат, "против" – 26.

Список новоназначенных людей выглядит так:

Дмитрий Кулеба – вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

Михаил Федоров – вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации;

Тимофей Милованов – министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

Оксана Маркарова – министр финансов Украины;

Владислав Криклий – министр инфраструктуры Украины;

Елена Бабак – министр развития общин и территорий Украины;

Анна Новосад – министр образования и науки Украины;

Зоряна Скалецкая – министр здравоохранения Украины;

Владимир Бородянский – министр культуры, молодежи и спорта Украины;

Алексей Оржель – министр энергетики и защиты окружающей среды Украины;

Юлия Соколовская – министр социальной политики Украины;

Арсен Аваков – министр внутренних дел Украины;

Денис Малюська – министр юстиции;

Оксана Коляда – министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;

Дмитрий Дубилет – министр Кабинета Министров Украины.

Аваков и Маркарова остались на должностях, которые они занимали в предыдущем правительстве.