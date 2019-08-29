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Больше половины жителей РФ не знают год начала Второй мировой войны

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  • 29.08.2019, 21:05
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Больше половины жителей РФ не знают год начала Второй мировой войны

Лишь 32% россиян правильно указали дату.

В ходе опроса только 32% жителей России правильно указали, когда началась Вторая мировая война. Ещё 52% опрошенных считают, что она началась в 1941 году. 6% респондентов назвали другие даты, сообщил svoboda.org 29 августа ВЦИОМ.

Главной причиной начала Второй мировой войны россияне назвали борьбу за ресурсы и сферы влияния. Так ответило 14%. Ещё 13% считают причиной войны желание Германии добиться мирового господства. Каждый десятый думает, что причина войны в том, что Германия хотела захватить Россию. 7% считают, что виноваты разногласия между странами и мировая политика. Всего 4% назвали причиной войны заключение пакта Молотова – Риббентропа о ненападении Германии и СССР друг на друга.

Большинство жителей страны знают основных союзников СССР в войне: так, США назвали 59%, Великобританию – 53%, о Франции вспомнили 31%. При этом 2% считают, что в числе союзников была и Италия. Эта же страна занимает третью позицию среди врагов СССР – с 29%, на первом месте Германия – 77%, на втором Япония – с 38%. При этом 5% респондентов в числе противников Советского Союза обнаружили США, а 3% в этом качестве назвали Великобританию.

В сообщении отмечается, что за десять лет сократилась доля россиян, считающих, что вклад СССР в победу в этой войне был "основным". Сейчас таких 69%, в 2009 году их было 86%. Десять лет назад большую роль за США оставляли 4% россиян, сейчас только 1% считают, что эта страна внесла наибольший вклад в победу.

23 августа министры иностранных дел Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Румынии выступили с совместным заявлением по случаю 80-летия подписания пакта Молотова – Риббентропа. Они призвали правительства всех стран не забывать о преступлениях идеологий нацизма и сталинизма и стремиться к тому, чтобы они больше никогда не повторились.


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