Верховная Рада назначила глав украинских министерств
- 29.08.2019, 21:11
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Список.
29 августа Верховная Рада IX созыва назначила членов Кабинета Министров Украины. Об этом передает корреспондент издания "Гордон".
Кандидатуры внес новоназначенный премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
"За" предложенные фамилии проголосовали 281 народный депутат, "против" – 26.
Список новоназначенных людей выглядит так:
Дмитрий Кулеба – вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
Михаил Федоров – вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации;
Тимофей Милованов – министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
Оксана Маркарова – министр финансов Украины;
Владислав Криклий – министр инфраструктуры Украины;
Елена Бабак – министр развития общин и территорий Украины;
Анна Новосад – министр образования и науки Украины;
Зоряна Скалецкая – министр здравоохранения Украины;
Владимир Бородянский – министр культуры, молодежи и спорта Украины;
Алексей Оржель – министр энергетики и защиты окружающей среды Украины;
Юлия Соколовская – министр социальной политики Украины;
Арсен Аваков – министр внутренних дел Украины;
Денис Малюська – министр юстиции;
Оксана Коляда – министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
Дмитрий Дубилет – министр Кабинета Министров Украины.
Аваков и Маркарова остались на должностях, которые они занимали в предыдущем правительстве.