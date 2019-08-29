Верховная Рада назначила глав украинских министерств 29.08.2019, 21:11

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Список.

29 августа Верховная Рада IX созыва назначила членов Кабинета Министров Украины. Об этом передает корреспондент издания "Гордон".

Кандидатуры внес новоназначенный премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"За" предложенные фамилии проголосовали 281 народный депутат, "против" – 26.

Список новоназначенных людей выглядит так:

Дмитрий Кулеба – вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

Михаил Федоров – вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации;

Тимофей Милованов – министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

Оксана Маркарова – министр финансов Украины;

Владислав Криклий – министр инфраструктуры Украины;

Елена Бабак – министр развития общин и территорий Украины;

Анна Новосад – министр образования и науки Украины;

Зоряна Скалецкая – министр здравоохранения Украины;

Владимир Бородянский – министр культуры, молодежи и спорта Украины;

Алексей Оржель – министр энергетики и защиты окружающей среды Украины;

Юлия Соколовская – министр социальной политики Украины;

Арсен Аваков – министр внутренних дел Украины;

Денис Малюська – министр юстиции;

Оксана Коляда – министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;

Дмитрий Дубилет – министр Кабинета Министров Украины.

Аваков и Маркарова остались на должностях, которые они занимали в предыдущем правительстве.