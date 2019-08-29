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Белорусская семья разочаровалась в государстве и отказалась от паспортов

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  • 29.08.2019, 21:17
  • 3,993
Белорусская семья разочаровалась в государстве и отказалась от паспортов

Как они живут?

Семья Гулешовых живет в агрогородке Коровчино, что на Могилевщине. Глава семьи Андрей когда-то работал в местном колхозе, его жена Лариса – была воспитательницей. Потом Гулешовы ушли в частное сельское хозяйство, пишет «Белсат».

Плоды своего труда стали продавать. Накопили даже на новый внедорожник. Правда, не успели его приобрести, как получили привет из налоговой. Мол, говорите, откуда деньги. Вскоре Гулешовы машину продали и быть фермерами больше не пожелали. А потом решили отказаться от паспортов и гражданства, чтобы спокойно жить на своей земле.


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