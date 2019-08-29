В пятницу в Беларуси ожидается до +31 1 29.08.2019, 21:19

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По-летнему жаркая погода сохранится и в начале сентября.

В пятницу 30 августа по стране будет облачно с прояснениями. «Местами, преимущественно по северо-западной половине, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы», — сообщили sb.by в Республиканском гидрометцентре. Ветер южный, днем с переходом на северо-западный 4—9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Ночью по республике температура воздуха составит +13...+19, по востоку от +7 до +12, днем воздух прогреется до +21...+27, а по западу до +31.

В Минске ночью 30 августа будет +15, днем +25

В Гродно +18/+28

В Бресте +18/+31

В Гомеле +11/+26

В Могилеве +13/+23

В Витебске +13/+22

По информации синоптиков, самая высокая температура воздуха в Минске 30 августа была зафиксирована в 1992 году - плюс 33,5°С, а самая низкая - в 1996-м, когда столбик термометра поднялся лишь до отметки +2,0°С.

В последний день лета характер погоды не изменится. В субботу 31 августа также местами, преимущественно по восточной половине страны, кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер неустойчивый 3—8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +12...+18, днем от 22 до 29 градусов тепла.

Начало календарной осени также пока не отразится на погоде, которая будет по-летнему комфортной.

В воскресенье 1 сентября в Беларуси будет преимущественно без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер неустойчивый 3—8 м/с. Температура воздуха ночью от +10 до +17, днем от +24 до +31.