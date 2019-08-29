закрыть
29 августа 2019, четверг, 23:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В пятницу в Беларуси ожидается до +31

1
  • 29.08.2019, 21:19
  • 1,005
В пятницу в Беларуси ожидается до +31

По-летнему жаркая погода сохранится и в начале сентября.

В пятницу 30 августа по стране будет облачно с прояснениями. «Местами, преимущественно по северо-западной половине, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы», — сообщили sb.by в Республиканском гидрометцентре. Ветер южный, днем с переходом на северо-западный 4—9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Ночью по республике температура воздуха составит +13...+19, по востоку от +7 до +12, днем воздух прогреется до +21...+27, а по западу до +31.

В Минске ночью 30 августа будет +15, днем +25

В Гродно +18/+28

В Бресте +18/+31

В Гомеле +11/+26

В Могилеве +13/+23

В Витебске +13/+22

По информации синоптиков, самая высокая температура воздуха в Минске 30 августа была зафиксирована в 1992 году - плюс 33,5°С, а самая низкая - в 1996-м, когда столбик термометра поднялся лишь до отметки +2,0°С.

В последний день лета характер погоды не изменится. В субботу 31 августа также местами, преимущественно по восточной половине страны, кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер неустойчивый 3—8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +12...+18, днем от 22 до 29 градусов тепла.

Начало календарной осени также пока не отразится на погоде, которая будет по-летнему комфортной.

В воскресенье 1 сентября в Беларуси будет преимущественно без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер неустойчивый 3—8 м/с. Температура воздуха ночью от +10 до +17, днем от +24 до +31.


популярное за неделю

Мнение

Торжество закона или позор всей системы?
Торжество закона или позор всей системы? Михаил Пастухов
Джон Болтон как защитник белорусской независимости
Джон Болтон как защитник белорусской независимости Валерий Карбалевич
Кто скупает билеты в «рай»?
Кто скупает билеты в «рай»? Владимир Халип
Где пройдет граница Европы?
Где пройдет граница Европы? Дмитрий Савич