Аваков переназначен на пост министра внутренних дел Украины 3 29.08.2019, 21:24

1,690

Арсен Аваков

Аваков остается на посту под «персональную ответственность» Зеленского.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил Верховной Раде переназначить Арсена Авакова на пост министра внутренних дел Украины.

Об этом он заявил во время выступления в парламенте, передает pravda.com.

Ранее глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что глава МВД Арсен Аваков будет занимать эту должность как «переходный» министр под персональную ответственность президента Украины Владимира Зеленского.

Активисты выступают против того, чтобы Аваков остался в правительстве. Они провели акцию протеста под Офисом президента, требуя полной люстрации Авакова.

По убеждению общественности, переназначение Авакова, который «ассоциируется со старой политикой коррупции и лицемерия», противоречит обещаниям президента Владимира Зеленского очистить власть «от коррупции, мародерства, взяточников и лицемеров».