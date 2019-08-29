Пента-трик Антон Орехъ

29.08.2019, 21:37

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Антон Орехъ

О волшебной силе российского оппозиционера Ильи Яшина.

Фамилия Яшин у меня с детства ассоциируется с моим любимым футболом. Но жизнь продолжает ассоциативные ряды. Лев Яшин держал ворота на замке и всеми силами не пропускал туда мячи. А вот его однофамильца Илью самого забивают в ворота СИЗО уже в пятый раз подряд и это рекорд. В футболе пять мячей за раз называют пента-триком. В отсутствие приличных слов вот этим «пента-триком» лучше всего происходящее и описывать.

Илья Яшин совершил роковую ошибку, когда завел твиттер. В руках Яшина твиттер превратился в жуткое и неупарвляемое орудие экстремиста. Вы твитнули чего-нибудь или ретвитнули – и ничего, кто вас читает! Но твиттер Яшина – он другой. Любое слово Ильи – это термоядерная конфета. Одним своим твитом он выводит народ на баррикады. Одним твитом способен организовать в нарушение закона десятки тысяч людей, побудив их на массовые безобразия. Сила твиттера Яшина в том, что он разрушительно воздействует даже на тех, у кого вообще нет твиттера или тех, кто не следит персонально за аккаунтом Ильи. Таким образом, нарушитель Яшин смог организовать уже пять незаконных акций! Больше, чем кто бы то ни было до сих пор, хотя твиттером в России пользуются миллионы.

В принципе, теперь нам осталось просто пересчитать все митинги, которые прошли в России за последнее время, когда вскрылось разрушительное воздействие данных твитов. Число митингов и даст нам ответ на вопрос, сколько еще заходов в СИЗО намечено у данного отрицательного персонажа. Есть ли хоть один митинг или шествие, которые были организованы кем-то, помимо Ильи и его твиттера? Ой, вряд ли. Там были, конечно, еще какие-то людишки, но настолько хитрого не было и близко!

Проще всего было бы просто отнять у Яшина телефон и заблокировать его аккаунт. И попросить администрацию ресурса не позволять Илье впредь озорничать. Но пока суд решил испытать данного гражданина оптовыми арестами — в ожидании, когда этот Яшин просто собьется со счета, перепутает календарь и призовет всех выходить на митинг за Собянина и в поддержку легендарных столичных «независимых кандидатов». А вам остается завидовать. Ваш твиттер такой волшебной силы не имеет.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»