БАТЭ «всухую» обыграл «Астану», но покинул Лигу Европы 7 29.08.2019, 22:00

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Борисовчане победили клуб из Казахстана со счетом 2:0.

БАТЭ одержал победу над "Астаной" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы — 2:0.

Борисовчане не смогли пробиться в групповой раунд, поскольку в первом поединке уступили соперникам с большей разницей, передает pressball.by.

БАТЭ — АСТАНА — 2:0

БАТЭ: Чичкан, Филипович, Яблонский, Драгун, Сарока (Мукам, 56), Копитович, Скавыш (Туоминен, 79), Риос, Стасевич (к), Волков, Бага (Виллюмссон, 75).

Запасные: Черник, Березкин, Бессмертный, Милич.

АСТАНА: Эрич (к), Рукавина, Ротарио, Сигурьонссон, Томасов (Бейсебеков, 93+), Маевский, Шимунович, Логвиненко (Томашевич, 87), Постников, Муртазаев (Янга, 71), Шомко.

Запасные: Мокин, Мужиков, Бейсебеков, Перцух,Жалмукан.

ГОЛЫ: 1:0 — Скавыш (6). 2:0 — Яблонский (84).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Томасов (54)

Первый матч — 0:3