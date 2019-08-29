закрыть
29 августа 2019, четверг, 23:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

БАТЭ «всухую» обыграл «Астану», но покинул Лигу Европы

7
  • 29.08.2019, 22:00
  • 1,285
БАТЭ «всухую» обыграл «Астану», но покинул Лигу Европы

Борисовчане победили клуб из Казахстана со счетом 2:0.

БАТЭ одержал победу над "Астаной" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы — 2:0.

Борисовчане не смогли пробиться в групповой раунд, поскольку в первом поединке уступили соперникам с большей разницей, передает pressball.by.

БАТЭ — АСТАНА — 2:0

БАТЭ: Чичкан, Филипович, Яблонский, Драгун, Сарока (Мукам, 56), Копитович, Скавыш (Туоминен, 79), Риос, Стасевич (к), Волков, Бага (Виллюмссон, 75).

Запасные: Черник, Березкин, Бессмертный, Милич.

АСТАНА: Эрич (к), Рукавина, Ротарио, Сигурьонссон, Томасов (Бейсебеков, 93+), Маевский, Шимунович, Логвиненко (Томашевич, 87), Постников, Муртазаев (Янга, 71), Шомко.

Запасные: Мокин, Мужиков, Бейсебеков, Перцух,Жалмукан.

ГОЛЫ: 1:0 — Скавыш (6). 2:0 — Яблонский (84).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Томасов (54)

Первый матч — 0:3


популярное за неделю

Мнение

Торжество закона или позор всей системы?
Торжество закона или позор всей системы? Михаил Пастухов
Джон Болтон как защитник белорусской независимости
Джон Болтон как защитник белорусской независимости Валерий Карбалевич
Кто скупает билеты в «рай»?
Кто скупает билеты в «рай»? Владимир Халип
Где пройдет граница Европы?
Где пройдет граница Европы? Дмитрий Савич