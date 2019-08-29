Геращенко: «Европейская солидарность» уходит в оппозицию 29.08.2019, 22:04

Ирина Геращенко

Партия Порошенко будет в оппозиции к правящей пропрезидентской политсиле «Слуга народа».

Партия пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" уходит в оппозицию. Об этом заявила депутат от политсилы Ирина Геращенко на первом заседании парламента 29 августа, передает "Гордон".

"Европейская солидарность" поздравляет победителей этих выборов. Мы переходим в оппозицию и сегодня об этом объявляем. Мы переходим в оппозицию к правящей партии ["Слуга народа"], но не к Украине. Наша политическая сила всегда будет занимать жесткую позицию защиты территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе в стенах парламента", – заявила она.

21 июля состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду. Всего в парламент прошли пять партий: "Слуга народа" набрала 43,16%, партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" – 8,10%, партия "Голос" – 5,82% голосов избирателей.

29 августа началось первое пленарное заседание Верховной Рады нового созыва. Нардепы от партий "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Батьківщина", "Европейская солидарность" и "Голос" создали фракции. "Слуга народа", насчитывающая 254 нардепа, получила права парламентской коалиции.