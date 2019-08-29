Польша будет продавать Украине доставленный из США газ 2 29.08.2019, 22:21

Польша собирается наращивать закупки американского сжиженного природного газа.

Польская нефтегазовая компания (PGNiG) приобретет сжиженный природный газ в США, который после регазификации будет доставлен в Украину, пишет РБК-Україна.

Уже в начале ноября 2019 года в рамках соглашения сжиженный газ прибудет в польский терминал в Свиноуйсьце.

Газ поступит в польскую систему передачи после регазификации, откуда он попадет в Украину.

Проект по созданию путей импорта сжиженного природного газа из регазификационного терминала в Польше в Украину обсуждался во время встречи делегации США во главе с министром энергетики Риком Перри с президентом Украины Владимиром Зеленским 21 мая 2019 года.