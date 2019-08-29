Алексей Бага: Мы провели сумасшедший матч по накалу

Алексей Бага: Мы провели сумасшедший матч по накалу3
- 29.08.2019, 22:44
Наставник БАТЭ прокомментировал победу над «Астаной» в Лиге Европы.
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага подвел итог матча с "Астаной" (2:0) в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, передает pressball.by.
Борисовчане вылетели из еврокубков.
- Если кто-то был на игре, то нечего комментировать. Мы провели сумасшедший матч по накалу. Сегодняшняя игра БАТЭ не должна никого оставить равнодушным.
- Стасевич вышел на правом фланге. В чем была задумка?
- Я хотел, чтобы Игорь навесил в штрафную, а Сарока забил.