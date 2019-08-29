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Алексей Бага: Мы провели сумасшедший матч по накалу

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  • 29.08.2019, 22:44
Алексей Бага: Мы провели сумасшедший матч по накалу
Алексей Бага

Наставник БАТЭ прокомментировал победу над «Астаной» в Лиге Европы.

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага подвел итог матча с "Астаной" (2:0) в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, передает pressball.by.

Борисовчане вылетели из еврокубков.

- Если кто-то был на игре, то нечего комментировать. Мы провели сумасшедший матч по накалу. Сегодняшняя игра БАТЭ не должна никого оставить равнодушным.

- Стасевич вышел на правом фланге. В чем была задумка?

- Я хотел, чтобы Игорь навесил в штрафную, а Сарока забил.


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