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«Раз мужик стоит и плачет, он уже все осознал»

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  • 3.08.2019, 8:35
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Фигурант «дела медиков» обжаловал приговор.

Экс-сотрудника «Белмедтехники» Сергея Шунькина признали виновным в получении взятки в 600 долларов и приговорили к 2,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима. Он не отрицает, что брал деньги на лечение дочки, но попросил Мингорсуд не лишать свободы.

В пятницу, 2 августа, в Минский городской суд на апелляцию пришла жена Сергея Шунькина и его адвокат Елена Костеневич. Шунькин стал фигурантом «дела медиков» летом 2018 года, его задержали, потом отпустили под домашний арест, а после оглашения приговора в мае 2019 года надели наручники в зале суда. Кроме того, у него должны были конфисковать BMW X5 и 9350 рублей. Это все имущество 48-летнего экс-сотрудника «Белмедтехники».

В своей апелляционной жалобе обвиняемый Сергей Шунькин указал: с приговором не согласен в виду его строгости, просит не лишать свободы. Не отрицает, что взял в качестве взятки 600 долларов. Деньги нужны были на покупку лекарств для дочки.

Адвокат Елена Костеневич также полагает: для Шунькина в виде наказания будет достаточно ограничения свободы.

— Если мужик стоит и плачет, наверное, он уже все осознал. Негуманно назначать лишение свободы, если санкция статьи ч.1 ст. 430 У предусматривает и другую меру наказания, — обращается к коллегии по уголовным делам защитник Елена Костеневич.

Она обращает внимание суда: в приговоре Шунькину такие же формулировки, как в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого. Не указано, что конкретно он сделал, получив деньги от учредителя «Геол-М» Владимира Ладутько. Последний фигурирует как взяткодатель на многих процессах медиков, пишет tut.by.

— Ладутько указывал, что никогда и ни о чем не просил Шунькина, к нему обращался за консультацией как к высококлассному юристу. Никакой инсайдерской информации мой подзащитный не сообщал, — заявляет адвокат.

Она уверена: Сергей Шунькин не опасен для общества. У него есть малолетняя дочка, родители-инвалиды, у отца последняя стадия онкологии, и они очень нуждаются в сыне, а дочка — в отце. Кроме того, у самого мужчины астма, его состояние здоровья в СИЗО резко ухудшилось.

По мнению гособвинителя, Сергей Шунькин должен оставаться за решеткой, приговор стоит изменить только в части конфискации. Раз 19 июля вступили в силу изменения в УК, конфискацию следует отменить и вернуть Шунькину BMW X5 и 9350 рублей.

Выслушав все стороны, коллегия удалилась в совещательную комнату, после вынесла решение: Сергей Шунькин будет отбывать 2,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима, дополнительный вид наказания, конфискация, отменен.

— Мы будем дальше в порядке надзора обжаловать приговор. Шунькин — профессионал своего дела, юрист, который не устанавливал цены на продукцию медицинского назначения, он работал начальником отдела правовой и кадровой работы. Конечно, не имел права принимать денежные средства. Шунькин брал деньги за консультации, которые негативных последствий никому не принесли, — комментирует адвокат Елена Костеневич. — На мой взгляд, несоизмеримо то, что сделал человек, и какое наказание ему назначено. Шунькин достоин альтернативного наказания — ограничения свободы.

2 августа приговор Сергею Шунькину вступил в законную силу.

Напомним, в «деле медиков» было более 90 человек обвиняемых и подозреваемых: примерно треть — должностные лица системы здравоохранения, остальные — собственники (учредители), руководители и работники коммерческих структур.

28 января 2019 года суд вынес приговор Сергею Корытько, которого обвиняли в получении взятки в 2 тысячи долларов. Наказание для бывшего главврача Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения — 2,5 года «домашней химии».

По приговору суда экс-глава РНПЦ травматологии и ортопедии Александр Белецкий получил 7,5 года лишения свободы.

Замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий — 6 лет лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества, главврач 12-й стоматологической поликлиники Владимир Кравченок — пять лет.

Бывший глава Гродненского облздрава Андрей Стрижак осужден на 7,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Бывшего заведующего эндоскопическим отделением 9-й городской клинической больницы Минска (сейчас Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии) Андрея Савченко суд Фрунзенского района Минска приговорил к 2,5 года лишения свободыв колонии усиленного режима с конфискацией имущества, хотя прокурор просил ограничение свободы.

Главврача Минской областной больницы Андрея Королько приговорили к 4 годам.

Такой же срок получил и бывший главный врач 1-й городской клинической больницы Олег Фомин.


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