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NASA опубликовало новые фото самой известной бури в Солнечной системе

  • 3.08.2019, 8:47
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Фото: NASA

По расчетам ученых, размеры Красного пятна превышают земные в несколько раз.

Ниже экватора на облаках Юпитера есть Большое Красное Пятно. Нет, это не корь. Красное Пятно - чудовищной силы буря, бушующая на территории длиной около 50000 километров.

NASA представило новые качественные снимки самой узнаваемой черты Юпитера - Большого Красного пятна. Снимки были сделаны космическим аппаратом Juno, сообщает Корреспондент.

Так, 21 июля в ходе очередного сближения с Юпитером зонд Juno сфотографировал Большое красное пятно с расстояния в 43 тыс. км.  На новой фотографии пятно располагается в правой нижней части снимка - с этого ракурса снять явление удалось впервые.

Juno также собрал данные о скорости движения пятна и другую информацию. В ближайшее время ученые займутся ее обработкой, отмечают в NАSА.

Фото: NASA
Фото: NASA

По расчетам ученых, размеры Красного пятна превышают земные в несколько раз. Однако при этом шторм постепенно уменьшается в размере.

Космический аппарат Juno был отправлен к газовому гиганту в 2015 году для его изучения.

Интересно, что подобные бури формируются и на других газовых и ледяных гигантах. Так, в 1989 году "Вояджер-2" заметил такое явление на Нептуне - оно получило название Большое темное пятно. 


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