В Малорите ребенка засыпало песком на стройплощадке 3.08.2019, 8:50

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Он погиб.

Вчера примерно в 20:40 дежурная часть Малоритского РОВД получила сообщение из больницы: умер мальчик 12 лет. Подробности сообщает пресс-секретарь МВД Беларуси в Telegram-канале.

Предварительная версия: мальчик днем отправился гулять вместе с друзьями, к вечеру он не вернулся, мама забеспокоилась и пошла искать ребенка. На территории строящегося дома она заметила велосипед сына. Рядом было наполовину засыпанное песком тело мальчика. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть ребенка. На место выехала следственно-оперативная группа, проводятся следственные мероприятия.