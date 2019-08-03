закрыть
3 августа 2019, суббота, 12:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Кого в Беларуси лишают права на бесплатную медицину

12
  • 3.08.2019, 9:07
  • 4,007
Фото: kp.by

Украинская семья пытается выяснить, почему они должны оплачивать медицинские услуги, имея вид на жительство.

Олег Кирпиченко приехал из Запорожья с женой и маленькой дочкой пять лет назад. Беларусь приняла его семью как родную, и никаких проблем не возникло ни с получением вида на жительство, ни с трудоустройством, ни с оформлением ребенка в детский сад, ни с адаптацией в новой стране. И медицинское обслуживание для детей (в 2017 году родился второй ребенок) было поначалу бесплатное, пишет kp.by.

Когда младшему сыну исполнился год, в детской поликлинике родителей поставили перед фактом: извините, вышло недоразумение, ваши дети могут получать медицинскую помощь только на платной основе, за исключением экстренных случаев. Благо прейскурант для украинцев с видом на жительство такой же, как для белорусов, да и дети болеют редко. Но понять, почему медицинское обслуживание детей перевели на коммерческую основу, для Олега дело принципа.

На встречу с журналистом Олег пришел с документами: свидетельства о рождении детей, одно из которых - белорусского образца; запрос в поликлинику и официальный ответ. Объяснение всему есть в одном абзаце: «В соответствии с Соглашением об оказании медицинской помощи гражданам государств - участников СНГ от 27.05.1997 г. оказание плановой медицинской помощи гражданам на территории государства временного пребывания осуществляется на платной основе». Олег показывает копию документа, обращая внимание на оговорку, с которой Украина его подписала.

- В оговорке исключается статья 5 Соглашения. Значит, как я понимаю, мы должны обслуживаться как белорусы, - считает Олег.

Поясним: в статье 5 прописано, что граждане, постоянно проживающие в государстве временного пребывания на основании вида на жительство, получают медицинскую помощь согласно ст. 2, 3, 4, 8. То есть экстренную - бесплатно, а плановую - платно.

- Но ваших детей почему-то некоторое время обслуживали в поликлинике бесплатно. Причину вам объяснили?

- Сказали, что недосмотрели.

- Сейчас часто приходится обращаться к врачам?

- К счастью, нет. За год 2 - 3 раза, в основном с простудными заболеваниями. Если небольшая температура, сопли, состояние некритичное, к врачу не бежим. Но когда опасались, нет ли пневмонии, конечно, повезли ребенка в поликлинику. Заплатили, как обычно, за прием. В среднем он стоит 6 рублей. Недорого. Анализы - вообще копейки: моча - 30 копеек, кровь - 60.

Но дело не в цене. Я живу здесь пять лет, через два года собираюсь подавать на гражданство (по закону это можно сделать только через семь лет), официально работаю, плачу налоги. И Беларусь мне не чужая - мой дед отсюда родом, из Могилева. Поэтому, благодаря белорусским корням, и вид на жительство мы легко получили. Эта процедура не самая простая. А дед воевал на территории Украины, ногу потерял в войне, но встретил мою бабушку в Запорожье, там и остался. Хотелось бы сказать, что если мы братские народы, то и законодательство должно быть братским по отношению к нам.

«Государство платит жене декретные, но при этом медицинское обслуживание детей платное»

Сам Олег за пять лет к белорусским врачам обращался дважды, и самым серьезным поводом был бронхит. Платил за все опять же по прейскуранту для граждан Беларуси. Жена проходила все необходимые при беременности обследования, получала пред- и послеродовую помощь тоже платно. Правда, непосредственно роды - экстренный случай, и за них платить не надо.

Вопрос оформления медицинской страховки на всю семью Олег рассматривал, но для четырех человек это будет слишком дорогое удовольствие. Чтобы снимать квартиру и содержать семью, он работает по 12 - 14 часов в сутки, стараясь как минимум один день в неделю проводить с семьей.

- Жена сейчас в декретном отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Государство платит ей декретные. Но при этом медицинское обслуживание детей платное - это нонсенс какой-то, - не перестает удивляться Олег. - Через ЕРИП оплачиваем квитанцию и только после этого идем к врачам. Хорошо, что серьезных проблем нет. У дочки по зрению есть вопросы. Пока обслуживали бесплатно, ходила в поликлинике в специальный кабинет, где с ней занимались, были упражнения для глаз. Сейчас, когда эти занятия стали платными, не занимается. Что сама помнит из тех занятий, то и делает.

По мнению Олега, Соглашение 1997 года устарело и его пора пересмотреть. Непонятно, почему люди, которые живут в Беларуси не один год и платят налоги, как и граждане страны, должны оплачивать визит к врачу. Пусть даже по доступным ценам.


популярное за неделю

Мнение

Люди-страусы и люди-пескари
Люди-страусы и люди-пескари Артемий Троицкий
Лукашенко не поможет Зеленскому
Лукашенко не поможет Зеленскому Виталий Портников
Советикусы последнего поколения
Советикусы последнего поколения Ирина Халип
Мужики, когда вилы брать будем?
Мужики, когда вилы брать будем? Виктор Шендерович