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Евросоюз выдвинул своего кандидата на пост главы МВФ

  • 3.08.2019, 9:15
Кристалина Георгиева

Им стала Кристалина Георгиева, главный исполнительный директор Всемирного банка.

Главный исполнительный директор Всемирного банка болгарка Кристалина Георгиева официально номинирована странами Евросоюза единым кандидатом на пост директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщает Deutsche Welle.

"У нее (Георгиевой, - ред.) есть все необходимые навыки для успешного руководства финансовой организацией", - отметил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Кандидатура представительницы Болгарии получила поддержку квалифицированного большинства.

Ее соперник, бывший министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум, уже поздравил Георгиеву с победой.

Кандидатура Георгиевой будет вынесена на совет директоров МВФ, процесс выборов завершится в октябре.

Георгиева является главным исполнительным директором Всемирного банка с января 2017 года, до этого она занимала посты еврокомиссара по гуманитарной помощи и антикризисным мерам, а также еврокомиссара по бюджету.

16 июля директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард официально объявила, что уходит в отставку. До этого Совет по экономическим и финансовым вопросам ЕС рекомендовал ее на должность главы Европейского центробанка.


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