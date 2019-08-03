Избыток рублевых ресурсов в банковской системе продолжает нарастать 4 3.08.2019, 9:49

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Фото: tut.by

Прогноз курса рубля на неделю 5-9 августа.

Курс доллара на БВФБ может продолжить подъем на 0,5-1% за неделю, если президент США не примет новые существенные меры, направленные на ослабление доллара. В понедельник 5 августа курс доллара может увеличиться на доли процента, пишет эксперт Владимир Тарасов на сайте «Белрынок».

На прошедшей неделе на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи средневзвешенный курс доллара вырос, как и ожидалось, но в намного большей степени: на 1,4%. Это произошло потому, что президент США Дональд Трамп принял решение о возможных новых санкциях против России, что не прогнозировалось. На 2 августа курс достиг 2,0553 рублей за доллар.

Средневзвешенный курс евро на прошедшей неделе увеличился на 1% и достиг 2 августа 2,2796 рублей за евро.

Аналогичный курс российского рубля уменьшился за неделю на 1,2% – до 3,1743 белорусских рублей за 100 российских.

Стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля за неделю практически не изменилась. При этом объем торгов в среднем за день опустился до 64,1 млн. рублей со 105,7 млн. рублей на предшествовавшей неделе.

Прогноз курса белорусского рубля по отношению к корзине валют

Избыток рублевых ресурсов в банковской системе РБ продолжает нарастать. На состоявшемся 31 июля аукционе по размещению краткосрочных облигаций Нацбанка РБ со сроком обращения, равным 7 дням, спрос на них вырос до 2 279,13 млн. рублей с 2 014,51 млн. рублей на предыдущем аналогичном аукционе. Нацбанк сохранил ставку отсечения на уровне 9,9993% годовых, объем размещения оказался равным спросу. Средневзвешенная ставка не изменилась и составила 9,994% годовых.

На прошедшей неделе состоялось заседание правительства РБ, на котором обсуждались планы на 2020 год. Они были разработаны исходя из предположения, что компенсации от налогового маневра в России Беларусь не получит, поэтому прогнозируемые темпы роста ВВП довольно скромные: 2,5%. Инфляция при этом не должна превысить 5%, а средняя реальная заработная плата должна вырасти на 2,1%. Правительство планирует увеличить зарплату, в первую очередь, бюджетникам, доведя ее до величины не менее 80% от средней по стране. На подобное увеличение зарплат и пенсий требуется 2,8 млрд. рублей, а доходов на это не хватит, поэтому бюджет планируется с дефицитом в размере 1,4 млрд. рублей. Но на самом деле у правительства эти средства уже есть – профицит бюджета, сформированный в прошлые годы.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас пояснил довольно скромные показатели ожидаемого роста экономики в 2020 году плохими условиями на внешних рынках.

7 августа состоится заседание Национального банка РБ, на котором будет рассматриваться вопрос о ставке рефинансирования. Нацбанк, похоже, остается чуть ли не единственным банком в мире, который отказывается от снижения своих ставок или применения других мер по поддержке своей экономики. Это выглядит довольно странно, и не исключено, что глава Нацбанка Павел Каллаур захочет как-то объяснить свою позицию. На смягчение со стороны Нацбанка рассчитывать вряд ли стоит, так как на заседании правительства по планам на 2020 год никаких намеков на это не просматривалось. Впрочем, увеличение заработной платы в условиях стагнации доходов бюджета, по сути, и является смягчением, правда, не денежно-кредитной политики, а бюджетной.

Но это не означает, что смягчение денежной политики Нацбанка невозможно. Планы правительства еще будет рассматривать президент, который явно будет недоволен скромными планами правительства по росту ВВП.

Прекращение снижения стоимости корзины, произошедшее на прошедшей неделе, вряд ли можно считать началом долгосрочной тенденции к подъему стоимости корзины. Скорее всего, она теперь будет меняться в рамках бокового коридора, то есть на текущей неделе может вырасти, но затем, когда начнутся налоговые платежи, корзина вполне может подешеветь.

Впрочем, ясно, что с выполнением планов по росту ВВП в текущем году на 4% возникли проблемы, в связи с чем у правительства может возникнуть соблазн увеличить бюджетные расходы. Поэтому формирование тенденции к росту стоимости корзины все же возможно. На текущей неделе будем ожидать ее увеличения в пределах 0-0,5%.

В принципе, рост стоимости валютной корзины может оказаться больше, в том случае, если произойдет обвал курса российского рубля против доллара, который увлечет за собой и корзину.

Прогноз курса евро против доллара на рынке форекс

Курс европейской валюты на рынке форекс на прошедшей неделе значительно колебался. После объявления результатов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США 31 июля евро подешевел почти до 1,10 долларов, хотя ФРС, как и ожидалось, снизил ставки на 0,25 процентного пункта – до диапазона 2-2,25% годовых. Комитет также принял решение о прекращении с 1 августа снижения своего баланса. То есть смягчение денежной политики налицо. Но эксперты и участники рынка форекс ожидали большего, они рассчитывали на то, что ФРС объявит о начале цикла снижения ставок.

Однако этого не произошло. Более того, Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что осуществленное снижение ставок не было началом длительной серии. Правда, Дональд Трамп тут же раскритиковал и ФРС и лично Джерома Пауэлла. Так что судьба доллара еще далека от решения.

Неопределенности добавляет и новый премьер-министр Британии Борис Джонсон. Он завил о готовности выйти из ЕС 31 октября без заключения договора и начал готовить страну к такому шагу. Он надеется добиться от ЕС уступок в отношении границы с Ирландией. Но европейские чиновники не хотят отказываться от уже согласованного договора. Пока ситуация выглядит тупиковой, что способствует ослаблению евро и британского фунта против доллара.

Таким образом, если Дональд Трамп не предпримет каких-либо решительных шагов, направленных на ослабление доллара, американская валюта может укрепиться против евро на текущей неделе еще примерно на 0,5%.

Прогноз курса доллара на Московской бирже

Рост курс доллара в РФ на прошедшей неделе намного превысил прогнозируемый, так как, кроме недостаточно жесткого заявления ФРС, давление на рубль оказали падение цен на нефть на мировом рынке и перспектива введения новых финансовых санкций со стороны США.

С санкциями, впрочем, ситуация пока непонятная. Президент США 1 августа подписал указ о введении санкций против стран, которые находятся под санкциями за использование химического или ядерного оружия. Россия является одной из таких стран, но персонально против нее в указе ничего не прописано.

Что касается цен на нефть, то они падают вследствие обострения торговой войны США и КНР. 31 июля в Китае безрезультатно завершились переговоры между представителями двух стран, после чего Дональд Трамп решил придать китайской стороне дополнительный стимул и объявил о введении с 1 сентября текущего года дополнительных десятипроцентных пошлин на импорт из Китая на сумму в 300 млрд. долларов.

Китай, скорее всего, ответит на эти меры своими контрмерами, в связи с чем можно ожидать, что ситуация на рынке нефти только усугубиться. В связи с этим прогноз для курса российского рубля против доллара на текущую неделю будет неблагоприятным: он может снизится еще примерно на 0,5%. До обвала рубля дело вряд ли дойдет, так как финансовое состояние страны вполне благополучное, и массовый отток валюты из страны маловероятен, даже если на рынке нефти произойдет обвал цен.

Прогноз курса доллара по отношению к белорусскому рублю

Если сделанные прогнозы курсов валют и стоимости валютной корзины сбудутся, то на текущей неделе на БВФБ можно ожидать роста курса доллара, причем, довольно существенного: на 0,5-1%. Предотвратить подобное развитие событий может, пожалуй, только Дональд Трамп.

Прогноз на понедельник 5 августа

На торгах Московской биржи во второй половине пятницы 2 августа курс доллара по отношению к российскому рублю вырос на 0,6% и достиг на закрытии основной сессии уровня 65,285 рублей за доллар.

На рынке форекс во второй половине торгового дня 2 августа курс евро по отношению к доллару вырос всего на 0,1% – до 1,1107 долларов за евро.

Таким образом, на открытии торгов иностранными валютами на БВФБ 5 августа возможен рост курса доллара на доли процента. В то же время, велика вероятность появления каких-либо заявлений чиновников в США и Китае в выходные, способных повлиять на динамику курсов валют в понедельник.