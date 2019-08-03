Невидимые работники интернет-фронта 3.08.2019, 10:09

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Кто делает нашу виртуальную жизнь возможной?

"У меня была своя практика, но, к сожалению, мне пришлось ее закрыть", - рассказывает зубной врач Мишель Муньоc о жизни в Венесуэле в период жестокого кризиса.

По ее словам, в условиях полного экономического краха и гиперинфляции у людей нет денег на дантиста, им надо заботиться о пропитании и прочих более насущных вещах.

Два года назад Мишель отказалась от работы зубным врачом и присоединилась к огромной армии невидимых работников интернет-фронта, пишет BBC.

Задумайтесь над тем, как часто мы используем "виртуальных помощников". С помощью поисковика ищем рестораны, отвечающие вашим вкусам, а музыкальные приложения предлагают нам разнообразные плейлисты.

Без микроработников (microworkers) - назовем их так - это было бы невозможно.

Микроработники, такие как Мишель из Венесуэлы, выполняют в интернете простые однообразные задания. К примеру, обводят человеческие лица, чтобы научить искусственный интеллект распознавать их

Фото: bbc

Именно они выполняют в сети функции, недоступные автоматическим системам. Они задают установки и параметры, которые помогают алгоритмам выполнять свои функции, что, по сути, является основой искусственного интеллекта.

Например, они помечают контент разными тегами, с помощью которых алгоритм может вычленить из массы песен грустную или понять, что некий текст или слово вызывает опасения.

На обучающих видео по вождению они добавляют ограничительные рамки, благодаря которым машинка на экране "знает", что такое дерево, как выглядит препятствие или движущийся человек. Такой же алгоритм необходим при создании машин-беспилотников.

Эта работа почему-то пользуется не очень хорошей репутацией и считается плохо оплачиваемой, но для многих это выход из тяжелой ситуации.

"Механический турок" XVIII века обманывал людей, которые думали, что играют в шахматы с машиной

Фото: Getty Images

Для Мишель это был единственный способ зарабатывать деньги: "Я получаю здесь больше, чем работая зубным врачом".

Она с радостью вспоминает тот удачный день, когда ей удалось заработать 80 долларов. На них она купила смартфон и сейчас использует его в работе.

В 2005 году основатель компании Amazon Джефф Безос назвал микроработников "искусственным искусственным интеллектом" и вскоре создал первый в мире виртуальный рынок труда Amazon Mechanical Turk (MTurk).

Шахматы с подвохом

"Механический турок" - так назывался созданный в XVIII веке шахматный автомат. Игрок думал, что играет с машиной, но на самом деле внутри сидел другой шахматист и делал ответные ходы.

Amazon Mechanical Turk - это сетевой рынок труда, где работодатель и работник могут найти друг друга для выполнения какой-либо рутинной задачи. Большая часть координации всех работ здесь производится алгоритмом.

На сайте выкладывается список самых разных небольших работ - от создания логотипа до расшифровки аудиозаписей, и специальный алгоритм организует очередь из потенциальных кандидатов в соответствии с тем, как хорошо они работали до этого.

Запросов было так много, что их пришлось разбить на множество мелких категорий.

Сначала Amazon старался отсеивать миллионы дублирующих друг друга страниц и запросов, так как компьютер не улавливал мелких различий в отправленной информации. Но это оказалось сверхзадачей, тогда пришлось разбить микроработу на множество мелких задач, выполнять которые могли тысячи человек.

Источник: bbc

Точных данных о том, насколько многочисленна армия микроработников, нет. Известно, что на одном только Amazon Mechanical Turk каждый месяц заняты десятки тысяч человек и примерно 2500 активны в каждый момент времени. В большинстве своем это жители США и Индии.

Проведенный Международной организацией труда опрос 3500 микроработников в 75 странах показал, что их средний возраст составляет 33 года и треть из них - женщины, а для стран третьего мира женщины составляют лишь пятую часть.

Микроработники, как правило, люди образованные. Менее 18% имеют лишь диплом о среднем образовании, 37% могут похвастаться незаконченным высшим, а 20% имеют ученые степени. Более половины из них изучали науки и технологии, 23% - инженерное дело и 22% - IT.

Для жителей стран, переживающих кризис, микроработа может оказаться особенно полезной.

Сирийский беженец в Ираке Яхья Аюб Ахмед говорит, что на обычную работу устроиться нелегко, а для микроработы не нужно даже посылать свое резюме

Яхья Аюб Ахмед бежал от гражданской войны в Сирии и сейчас живет в лагере для беженцев Дарашакран в иракском Эрбиле. Уже в лагере сотрудники благотворительной организации Preemptive Love, помогающей беженцам", обучили его английскому языку и компьютерным навыкам. Так Ахмед смог стать микроработником.

"Здесь можно работать удаленно и иметь заработок, - говорит он. - Устроиться на обычную работу непросто, в Google ее не подыщешь, а микроработа позволяет зарабатывать, не отправляя никуда свое резюме".

Подводные камни

Однако микроработникам в таких странах, как Ирак, все же приходится преодолевать дополнительные трудности, поскольку задачи обычно подстроены под развивающиеся страны, поясняет сотрудник Preemptive Love Аллен Нинус.

"Большинство действующих в интернете краудсорсинговых служб ограничивают регистрацию иракцев, но даже если кому-то и удалось бы каким-то волшебным путем зарегистрироваться, он не смог бы получать зарплату, поскольку деньги поступают в интернете через третьих лиц, через платежные системы типа PayPal".

Поэтому микроработникам приходится заключать с компаниями-работодателями специальные договоры.

Микроработники снабжают информацией обучающиеся машины, такие как автопилоты в автомобилях без водителя

Еще труднее тем, кто работает из дома. По словам венесуэльца Рафаэля Переса, многие из рекламируемых работ ему просто не достаются.

Он также не раз терял деньги из-за того, что некоторые подписчики ему не платили.

"Однажды я заработал 180 долларов за 15 дней - это очень большие деньги для меня, но мне не заплатили их. Я писал, звонил, но жаловаться-то некому", - сокрушается Рафаэль.

Мишель вспоминает, что поначалу она тоже становилась жертвой обмана, но теперь она проверяет сайты прежде, чем начать сотрудничать с ними.

Пристальное внимание на микроработу обратили из-за низкой оплаты труда. Как выяснила Международная организация труда, работники в среднем получают 4,43 доллара в час. Но в то время как в США это в среднем 4,70 (что все равно ниже минимальной зарплаты), работники в Африке зарабатывают всего лишь 1,33 доллара в час.

Источник: bbc

И эти цифры не учитывают, что на каждый оплачиваемый час приходится еще 20 минут неоплачиваемого труда.

Это время, которое уходит на поиск работы и прохождение тестов, устанавливаемых работодателем для контроля качества.

"Большую часть дня я провожу в поисках предложений о работе, и как только такая работа подворачивается, я сажусь за нее", - говорит Рафаэль.

По его словам, в удачный день ему удается заработать 8-10 долларов. Это упаковка яиц, килограмм кукурузной муки или килограмм фасоли. "Шиковать на это не получиться, но поесть досыта - да", - объясняет он.

Профессор Паола Тубаро из Национального центра научных исследований Франции говорит, что микроработа - это не временный феномен, а составная часть развития новых технологий, таких как искусственный интеллект.

"Даже если машина научится распознавать такие объекты, как кошки и собаки, ей все равно понадобятся дополнительные данные для развития этих навыков. И по мере развития таких технологий будет сохранятся необходимость в людях, поставляющих такие данные", - объясняет профессор Тубаро.

В настоящее время платформа микроработы не попадает под государственную регуляцию, хотя Международная организация труда и призывает к регуляции этого сектора, чтобы обеспечить минимальную оплату труда и прозрачность выплат.

"Микроработа для большинства проходит незамеченной и не привлекает общественного внимания, - говорит профессор Тубаро. - Но ведь это несправедливо, если людям недоплачивают или если у них нет никакой социальной защиты. Если люди работают в условиях фабрик ХIХ века, это не должно быть приемлемо для нашего общества".

Мишель из Венесуэлы согласна с таким подходом. Она считает, что микроработников должны "признать и поддержать", ведь они приносят доход платформам, которые дают им работу. "А нам платят мало, по крайней мере в Венесуэле".