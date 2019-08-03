Может, майбахи и дворцы Лукашенко на аукцион выставим? 22 3.08.2019, 10:14

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Несколько вопросов к властям.

Фонд социальной защиты населения опубликовал список организаций, которые допустили просроченную задолженность по обязательным страховым взносам. 1227 предприятий и индивидуальных предпринимателей не смогли вовремя уплатить взносы. Для сравнения: три месяца назад их насчитывалось 982. Общая сумма долга составила почти 23 миллиона 562 тысячи рублей.

Чиновники ФСЗН не скрывают, что многие организации имеют солидные суммы задолженности перед фондом, в то же время в их коллективах работают сотни работников, которые рискуют остаться без части трудового стажа, а соответственно, и части пенсии, пишет телеграм-канал «Баста».

Есть пару вопросов к властям.

- Останутся ли без пенсии чиновники и руководители, которые своим бездарным управлением ведут к банкротству как предприятия, о которых идет речь в документах ФСЗН, так и всю страну?

- Что будем делать с и без того нищенскими пенсиями? Может, майбахи и дворцы известного коллекционера на аукцион выставим?