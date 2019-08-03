Более 700 белорусов за полгода не выпустили из страны из-за смены фамилии 3 3.08.2019, 10:25

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К тому же — оштрафовали.

За первое полугодие 710 белорусам отказано в выезде за рубеж из-за того, что предъявленные на границе паспорта были недействительными после смены фамилии при заключении либо расторжении брака, сообщили в Госпогранкомитете.

Пограничники приводят один из последних примеров. 1 августа через автодорожный пункт пропуска «Брест» 28-летняя жительница столицы ехала за рубеж на автобусе. Она предъявила пограничникам паспорт, срок действия которого истек 30 мая 2019 года. Девушке необходимо было заменить документ после расторжения брака и смены фамилии. В итоге поездка не состоялась, а минчанку еще и привлекли к административной ответственности по статье 23.31 КоАП, максимальное наказание по которой — штраф до 50 базовых величин. Недействительный паспорт изъяли и направили в подразделение по гражданству и миграции МВД для его замены.

Госпогранкомитет напоминает, что перед выездом за рубеж нужно обязательно проверять действительность паспорта. В особенности это касается молодоженов и лиц, расторгнувших брак со сменой фамилии, паспорта которых становятся недействительными по истечении месячного срока после вступления в брак либо его расторжения.