Пачка чипсов раскрыла секреты бизнеса по-белорусски 5 Кирилл Иванов, «Солидарность»

3.08.2019, 10:33

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Фото: gazetaby.com

И напомнила о проблемах картофелеводства на государственном уровне.

Эта история началась с фото в фейсбуке: возмущенный покупатель продемонстрировал пачку почерневших по краям чипсов «Онега». Вскоре производитель чипсов прокомментировал случай со своей продукцией деловому журналу Office Life.

— Пятна появляются на чипсах от механических повреждений и в большей или меньшей степени имеют место быть на картофеле, который поставляется для переработки, — пояснила изданию начальник отдела маркетинга «Онеги» Ольга Козыревич.

По ее словам, причиной появления почерневших чипсов в данном случае мог стать сбой узла на производственной линии по сортировке и отбраковке. В данный момент его заменили.

Из разговора с представителем компании стала известна еще одна проблема, с которой столкнулся один из ведущих производителей белорусских чипсов. И она куда важнее сбоя узла сортировки: при производстве чипсов компания использует российский картофель. Речь идет о продукции из сырого картофеля, к которому у производителей чипсов особые требования. Он должен быть не столовых сортов, с содержанием сахара не более 0,25%. Картофель должен иметь идеально круглую форму. Хранить его нужно в специальных условиях, чтобы не терялись свежесть и другие ценные свойства.

— После переговоров с белорусскими фермерами и государственными сельхозпредприятиями, к сожалению, пока мы не можем найти точки соприкосновения в вопросах качества, соблюдения сроков поставок, гарантированных объемов и иных важных моментов. Однако переговорный процесс продолжается, — объяснила Ольга Козыревич

Ближайший год «Онега» будет использовать российский картофель, который «удовлетворяет компанию качеством», при этом производитель чипсов обещает найти белорусского партнера:

— За год полностью заместить зарубежное сырье не получится. Но наша цель — локализовать этот процесс, поэтому мы предлагаем белорусским хозяйствам поэкспериментировать на небольших объемах.

Как «Онега» обещала потеснить Lay’s

Вернемся на пять лет назад. Руководитель Сергей Метто «Онеги» анонсировал производство белорусских чипсов из сырого картофеля. На тот момент белорусские производители довольствовались выпуском пеллетных чипсов из-за отсутствия сортов необходимого качества (о них упоминается выше).

Осенью 2015-го компания пргласила журналистов на презентацию первого урожая чипсового картофеля, выращенный в ОАО «Агро-Мотоль».

Как сообщал тогда портал Onliner.by, новые сорта в хозяйстве выводили под руководством ученых из белорусской НАН, создав под эти цели лабораторию.

Всего в 2015-м урожай картофеля для производства чипсов был получен из 21 хозяйства Беларуси.

— В строительство завода по производству чипсов из сырого картофеля уже инвестировано около 15 млн долларов. Это оправданные затраты. С новыми чипсами мы планируем завоевать не менее 25% рынка в течение года, — делился планами в 2015-м Сергей Метто.

Остались должны до сих пор

Свежий комментарий представителя компании вызывает сразу несколько вопросов. Что произошло с выведенным для производства чипсов сортом картофеля? Почему отношения с хозяйствами, которые так перспективно развивались несколько лет назад, сегодня зашли в тупик?

На эти вопросы ответил редактор журнала «Белорусское сельское хозяйство» Евгений Ерошенко, отреагировавший на новость о почерневших чипсах и комментарии «Онеги».

По его словам, проблемы с поставками белорусского сырья начались после того, как компания не рассчиталась за выращенный картофель. Этот факт признавал и сам Сергей Метто во время публичного выступления на Про бизнес LIVE:

— Есть люди, которым мы не платим. Например, должны фермерскому хозяйству за картошку. Но мы все в одной «пищевой цепочке». Сегодня я как директор, как собственник должен выбирать: или мне все бросить, или сохранять 1000 рабочих мест — столько работает в нашей компании. И я сохраняю их, как могу.

Далее были малоуспешные для фермеров суды, контрольный пакет производителя продали владельцам «Милавицы», банкротство «Онеги» и переход бизнеса на «Онега Плюс», умер Сергей Метто. Деньги в полном объеме фермерам все еще не вернули, напоминает Ерошенко.

— Когда маркетолог говорит «пока мы не можем найти точки соприкосновения», речь на самом деле не о способности фермеров выращивать чипсовый картофель. К слову, свежие образцы этого картофеля, выращенного белорусскими фермерами, были показаны неделю назад на семинаре BASF. Отзывы о качестве были хорошие, — добавил главред журнала.

«Повсеместное нарушение технологий выращивания»

История с картофелем для чипсов «Онеги» напоминает также и об общей ситуации, сложившейся в белорусском картофелеводстве.

С 2006-го по 2015-й в Беларуси были реализованы две Государственные программы развития картофелеводства. Первая завершилась сокращением площади посадки картофеля на 19,4% и падением валового сбора на 13,3%. Финал второй был еще более печален. Как сообщал в августе 2015-го Комитет госконтроля, «большинство определенных в программе целей и задач, которые касаются развития картофелеводства, не выполняются либо выполняются не так, как следовало».

Причинами фактического провала госпрограммы, по информации КГК, стало «повсеместное нарушение технологий выращивания картофеля, использование семенного материала устаревших сортов». При том, что на создание новых государство тратило сотни тысяч долларов, а на закупку импортных семян уходили миллионы.

Итогом реализации программы стало появление на магазинных полках литовской, польской и даже египетской картошки. Например, в 2016-м белорусы купили в Украине 4,5 тысяч тонн за $ 1,2 млн.

Кирилл Иванов, «Солидарность»