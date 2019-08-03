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Bloomberg: Трамп обсуждал с Путиным и Китаем новое ядерное соглашение

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  • 3.08.2019, 10:34

По словам президента США, новое соглашение сэкономит деньги на оборонные расходы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что недавно беседовал с президентом России Владимиром Путиным и с лидерами Китая о новом соглашении о ядерном оружии.

Как пишет Bloomberg, в четверг Трамп заявил, что, по его мнению, Путин хотел бы достичь нового соглашения об ограничении ядерных арсеналов России и США.

"Они избавляются от некоторых, мы избавляемся от некоторых (ракет – ред.)", - сказал он журналистам в пятницу, добавив, что Китай также должен быть вовлечен в процесс.

"Это было бы здорово для мира", - сказал Трамп журналистам, отправляясь из Белого дома в пятницу на свой гольф-курорт в Бедминстере, Нью-Джерси.

По словам президента США, новое соглашение сэкономит странам деньги на оборонные расходы.


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