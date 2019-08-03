Как девушка из Барановичей работает в Силиконовой долине 9 3.08.2019, 10:50

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Кристина Заборовская

О жизни белорусов в США.

31-летняя уроженка города Барановичи Кристина Заборовская третий год живет в США, в Сан-Франциско. Девушка рассказала Intex-press об особенностях трудоустройства, о ценах на жилье и чего ей не хватает в Америке.

- После окончания СШ №7 я поступила в университет в Минске. На третьем курсе впервые побывала в США и влюбилась в эту страну. После возвращения домой твердо решила, что обязательно буду там жить. Так и случилось: через пару лет после окончания университета я переехала в Америку.

Мои родители поначалу были настроены скептически и не хотели, чтобы я уезжала. Но сейчас привыкли и рады, что у меня все хорошо.

Фото: intex-press.by

О трудоустройстве и работе

До переезда я много знала об Америке, местных жителях, как все устроено в этой стране. Поэтому по приезде не скажу, что часто чему-то удивлялась.

Непривычной для меня оказалась местная система приема на работу. Оказалось, что здесь это очень длительный процесс, который в среднем занимает 2-3 месяца: несколько этапов интервью, компания проверяет всю информацию о сотруднике, идет оформление документов и т.д.

Я работаю в крупной компании в Силиконовой долине, занимаюсь анализом качества контента (Quality Analyst). Работа очень нравится, условия труда отличные, моя должность хорошо оплачивается. Всем сотрудникам предоставляется бесплатный транспорт на работу и с работы, бесплатное питание и медицинская страховка.

Фото: intex-press.by

Зарплаты здесь очень сильно разнятся и зависят от того, в какой сфере вы работаете. Самые высокооплачиваемые — это IT и медицина.

О жилье

Я живу в Bay Area – одном из самых дорогих районов в Америке. Купить свое жилье здесь практически нереально. Самый простенький дом стоит от миллиона долларов, квартира – от 600 тысяч.

Я снимаю жилье. На территории комплекса, где расположена моя квартира, есть бассейн, джакузи, спортзал и сауна.

Цены на съем жилья стартуют от $2000 за однокомнатную квартиру. Кстати, американцы считают комнатами только спальни. По их мнению, гостиная не предназначена для жизни, так как люди там не спят.

Интернет стоит $50-100 в месяц, свет примерно $30-40.

Фото: intex-press.by

О заботе об экологии

В Америке очень заботятся об экологии, и власти штата тратят огромные средства на то, чтобы сохранить окружающую среду. Для этого субсидируется экологически чистый транспорт – в штате много электрокаров, гибридных и водородных автомобилей.

Используется солнечная энергия – устанавливается множество солнечных панелей.

Фото: intex-press.by

О кухне и продуктах питания

США – многонациональная страна, поэтому и кухня здесь разнообразная. В ресторанах и кафе можно попробовать блюда азиатской, европейской и латиноамериканской кухни.

Ассортимент продуктов питания огромный, однако он не всегда привычен для белоруса. В основном все нарезанное и под вакуумом. Зефир другой, называется marshmallow и продается в небольших упаковках. Здесь огромный выбор овощей и фруктов, но нет привычных нам соленых огурцов и вишни.

Фото: intex-press.by

Американцы едят только белый хлеб, но он сладкий и не подходит для мяса. Сыры, сметана, творог и молоко совершенно другого вкуса.

Фото: intex-press.by

Мне, например, не хватает творожных десертов и пирожных-корзиночек. Что нравится из американской кухни, так это говяжья грудинка, ребрышки BBQ и блинчики.

О ценах

Транспорт дороже, чем в Беларуси. Проезд в автобусе стоит около $3, дневной абонемент в пригородном поезде (Caltrain) — $16,50. Цены на авиабилеты зависят от времени года. Слетать в Беларусь и обратно можно в среднем за $1000 с одной или двумя пересадками.

Если говорить о развлечениях, то билет в кино стоит $12. Пицца – от $15 на человека, алкоголь – от $10 за бокал (зависит от того, что вы заказываете).

Некоторые фрукты и овощи стоят дешевле, чем в Беларуси. Говяжьи стейки продают по $10-12 за килограмм, курицу – по $3-4, свинину – по $6, лосось – от $10.

Фото: intex-press.by

О планах на будущее

Детей у меня пока нет. Я считаю, что семью нужно создавать, когда уже полностью состоялся как личность и у тебя есть хорошая работа. Декрет в Америке длится всего 3 месяца, а дальше нужно нанимать няню на полный рабочий день или, когда дети немного подрастут, отдавать в садик. А он тоже стоит недешево.

Вообще я стараюсь не загадывать сильно наперед и не строю грандиозных планов. Уезжать из США не планирую: я довольна тем, как все сложилось, и мне нравится то, чем я занимаюсь.