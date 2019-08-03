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Брестчанин пригнал в Беларусь семь машин «Ауди» под видом одной

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  • 3.08.2019, 10:54
  • 3,267
Иллюстрационное фото

На территории Польши он ставил на машины одни и те же белорусские номера.

Схему незаконной поставки авто на территорию ЕАЭС выявили сотрудники отдела по борьбе с контрабандой Брестской таможни во взаимодействии с милицией.

Оперативники установили, что 57-летний житель Брестского района с октября прошлого года по февраль этого года ввез на территорию Беларуси  под видом одного транспортного средства 7 автомобилей «Ауди», сообщает Брестская таможня.

Для этого на территории Польши он ставил одни и те же белорусские регистрационные знаки на машины аналогичной модели и въезжал в страну по «зеленому» коридору.

При проведении оперативных мероприятий таможенники изъяли транспортные средства.

Мужчина не доплатил в бюджет более 115 тыс. белорусских рублей таможенных платежей.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 231 (уклонение от уплаты таможенных платежей) УК Республики Беларусь. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. На его имущество наложен арест.


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