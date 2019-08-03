Тревожный звонок для Зеленского 3 Ирина Бекешкина

3.08.2019, 11:18

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Владимир Зеленский

Как меняется Украина.

Вместе с ожиданиями от нового президента выросла и готовность людей терпеть возможные кратковременные трудности, связанные с процессом реформ. Подобное, как правило, случается в начале каденции любого украинского президента, и Зеленскому важно не упустить этот момент, действовать решительно, тем более приоритеты понятны. Кроме войны и борьбы за благосостояние людей интересует вопрос справедливости, связанный с судебной реформой.

Все разочарованы ее провалом. Мы видим это не только по цифрам, но и в повседневном общении. Если в 2014 году на рынке неподалеку от моего дома продавцы живо интересовались: «Ну что, кого посадили?» — то уже сейчас говорят с ироничной издевкой и разочарованием: «Ну и что, кого‑то посадили?».

К сожалению, результаты реформ последних пяти лет наиболее высоко ценят наши западные партнеры, а для большинства граждан страны их эффект до сих пор не заметен.

И все же мы видим, как меняется страна. Уже более 20 лет подряд Институт социологии проводит исследование ценностей и жизненных ориентиров украинцев. За это время региональная разделенность на проевропейское и пророссийское население на неоккупированных территориях действительно сокращается. Это видно не только по падению поддержки откровенно пророссийских проектов, но и, например, по вопросу о статусе русского языка. Если раньше около 50 % населения страны поддерживали особый статус русского языка, а 30 % были против, то сейчас с точностью до наоборот. Постепенно происходит и трансформация патернализма. В последнем нашем, майском, опросе, меня удивило, что до 61 % выросло количество людей, которые полагают, что задача государства обеспечить равные правила игры. Соответственно стало меньше тех, кто возлагает всю ответственность на государство (сейчас таких 20 %, а недавно было 40 %).

Свои коррективы вносит безвиз. Если раньше украинцы традиционно отличались высокими протестными настроениями, то теперь в регионах с высоким миграционным потенциалом они снижаются.

Впервые значительное число людей предпочитает не изменять ситуацию в стране, а менять одну страну на другую и имеет для этого необходимые инструменты. И это тревожный звонок, ведь двигателем прогресса всегда являются активные граждане. Без активности активных страна обречена на ступор.

Ирина Бекешкина, украинский социолог, директор Фонда «Демократические инициативы», «Новое время»