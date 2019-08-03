«Плана по зайцам у нас нет» 2 3.08.2019, 11:35

Фото: onliner.by

Контролер о драках с пассажирами и отмазках безбилетников.

Должны ли контролеры оплачивать проезд? Какие слова надо произнести зайцу, чтобы ему поверили? Почему контролеры ходят парами? Как часто приходится вызывать милицию? Часто ли подделывают проездные? И почему мужчины в транспорте поспокойнее женщин? Галина Михайловна работает контролером почти 13 лет и знает ответы на все наши дурацкие вопросы, пишет «Онлайнер».

— У контролеров есть скидки на билеты?

— Нет. Платим так же, как пассажиры. Зашли, заплатили, поехали.

— Доводилось штрафовать коллег?

— Доводилось. Все сотрудники «Минсктранса» должны оплачивать проезд. А парень предъявил какой-то пропуск. Что-то пытался объяснять. Но я могу понять, когда человек не оплатил проезд и сознает вину. Но предъявлять документ, зная, что он не предоставляет права бесплатного проезда, — это уже умышленное действие. Так что оштрафовала коллегу.

— А вас штрафовали?

— Один раз, когда еще не работала контролером. Решила подъехать от метро «Московская» до обсерватории — там тогда находился автовокзал. Сына везла в санаторий. И попалась — уплатила штраф.

— Какая самая популярная отмазка у зайцев?

— «Был важный звонок», «Ой, отвлекся на разговор», «Читал/писал сообщение», «А я забыл». Телефон — самая частая причина неоплаты проезда у минских пассажиров. Мол, надо было отреагировать, потому не успел заплатить.

Коллеги рассказывали, что вчера пассажир объяснил отсутствие билета следующим образом: «А я не нашел окошка, чтобы протянуть деньги водителю, вот и не купил».

— Что должен сказать пассажир, чтобы ему поверили?

— «Забыл» не прокатывает. Да, ситуации бывают разные. Но очень не нравится, когда человек, зная, что ехал без оплаты, начинает спорить. Штраф ведь можно не уплачивать на месте. У вас на это есть целый месяц. Уплатить можно в любом отделении банка или через ЕРИП. Это легко. Но начинаются споры и оскорбления — неприятно. Желание войти в его положение пропадает автоматически.

Вот вчера нам молодой человек предоставил проездной талон из Бреста. Ну а мы в Минске живем, здесь действуют только минские проездные документы. Понимаю, если бы он не знал и хотя бы закомпостировал этот талон. Но нет. Наверное, в Бресте механические компостеры: талон был пробит. И начинается: «Я вот только приехал». Ну можно было бы ему поверить. Но лично я не поверила. Парень говорил, что паспорта с собой нет. А оказалось, что есть. В итоге уплатил штраф.

— Зайцев больше утром?

— Как раз таки нет. Утром все едут на работу с проездными и талонами.

— У вас есть постоянные «клиенты»?

— Когда я захожу в салон, в основном смотрю на руки, в которых люди держат проездные документы, так что лиц не вижу. В памяти остаются конфликтные пассажиры, которые возмущались, обзывали или как-то оскорбляли. Может, я и выписывала кому-то штраф по несколько раз, но не особо обращаю на это внимание.

— Какой сейчас штраф?

— 12,75 рубля — 0,5 базовой величины.

— Есть разница между работой в автобусе, троллейбусе, трамвае?

— Разницы нет. Пассажиры везде одинаковые. Хотя лично мне кажется, что безбилетников меньше в трамваях. Наверное, потому что в трамвае салон находится достаточно высоко, остановки в основном на расстоянии. Пока мы поднимемся по ступенькам, ребята успевают выскочить или оплатить проезд.

Фото: onliner.by

— Почему контролеры ходят парами?

— Вообще-то, напарник является свидетелем при составлении протокола об административном правонарушении. Если других свидетелей нет, просим помощи у коллеги. Плюс есть видеорегистратор.

— Он сейчас работает?

— Нет. Видеорегистратор включается при входе в транспортное средство. Еще камера работает по ходу административного процесса. Потом выключаем.

— Не думали завести канал на YouTube, чтобы заливать туда самые интересные кадры с видеорегистратора?

— У контролеров пассажирского транспорта нет доступа к записям видеорегистратора. Мы получаем технику перед работой, а после смены сдаем ее оператору на конечной станции. Что он там наснимал, я не вижу. Руководители могут включить запись у себя и просмотреть при наличии обращения или жалобы от гражданина. Если я не согласна с их трактовкой эпизода, вызывают меня и показывают запись. Потом вызывают безбилетника, показывают ему. А сами мы ничего не смотрим.

— Ваш самый длинный забег за безбилетником?

— Я не бегаю за безбилетниками. Хотя один раз пришлось. От остановки «Веры Хоружей» до остановки «Парк Дружбы Народов» шла за девушкой. До этого она согласилась на вызов милиции. Пока мы шли, напарник с милиционерами на машине подъехали на следующую остановку. Потом девушка в РУВД отказывалась предоставить свои данные. Час их устанавливали.

— Так а почему не бегаете?

— Возраст не тот. Хотя и когда позволял, тоже не бегала. Да и пассажиры раньше вели себя адекватнее.

— Много буйных?

— Хватает. Понимаю, когда человек нетрезвый и не отдает отчет своим действиям. А когда он вроде адекватный, но вдруг начинает буянить… Как-то попросили девушку выйти, она сказала, что не доехала, кинулась драться. Молодая, 25 лет. Мужчины как-то не воюют, они чаще просят прощения. Женщины иногда толкают.

— Как часто вызываете милицию?

— Статистики нет. Можем сегодня вообще без милиции обойтись, а назавтра вызвать два-три раза. По-разному. Вообще, даже если пассажир согласен уплатить штраф, у него при себе должен быть паспорт. Выносится постановление о наложении административного взыскания. Если паспорта нет, но человек готов платить, мы все равно должны вызывать милицию, которая установит его паспортные данные и предоставит их нам. Затем мы уже вынесем постановление и только после этого сможем выдать квитанцию. Без документов штраф не взимается.

— Как вы замечаете потенциального безбилетника?

— Когда стоишь на остановке, сразу понятно. При виде формы безбилетники стараются выскочить из салона. А если кто-то в телефоне или в своих мыслях застрял и не успел, по большей части люди все-таки понимают, что совершили административное правонарушение, и готовы нести ответственность. Хотя да, исключения бывают во всех сферах.

У меня в практике была девушка, которая ухватилась рукой за видеорегистратор — он слетел. Пассажирка вела себя неадекватно, я вызвала сотрудников милиции, ее доставили в Московский РУВД. Милиционер потом помог мне починить технику. В целом ничего страшного не произошло.

— Хотели бы себе жилетку-хамелеон?

— Я бы вообще хотела работать без жилетки.

Фото: onliner.by

— Правда, что от количества штрафов зависит ваша зарплата?

— Нас премируют за штрафы. Но плана по зайцам у контролеров нет. Есть план на подвижной состав, но это другое. В день мы должны проверить 40 машин. Если сегодня проверили 35, значит, завтра надо 45, чтобы вывести средний показатель на 40. Неважно, автобусы, троллейбусы или трамваи. Если день прошел спокойно, то есть без вызова сотрудников милиции, норму вполне можно делать.

— Бывают веселые безбилетники?

— Шутят, конечно. Подходишь, а он улыбается: «Я заяц, у меня ничего нет». Прекрасно, конечно. Человек юморит, подстраиваешься под него, какой-то опыт есть: «Раз ничего нет, придется доставать паспорт, будем знакомиться». Ну, поулыбается, достанет проездной. Бывает.

— Как вы научились так лавировать между людьми в час пик?

— В минском транспорте не бывает такой наполняемости, чтобы отменить проверку билетов. Случается, что в час пик не успеваем посмотреть билеты у всех пассажиров за одну остановку, особенно если длинный автобус или троллейбус. Тогда едем две-три остановки. Я могу пропустить транспорт только в случае ЧП. Если, допустим, одна машина сломалась, ее заменила другая, отчего салон переполнен.

Положим, на остановке сломался троллейбус. Люди перешли из одного транспортного средства в другое — они имеют право ехать по талонам, пробитым в первом. Чтобы не создавать конфликтную ситуацию, мы не ведем проверку и просто даем транспорту возможность уехать.

— Безбилетники флиртуют с контролерами?

— Нет. Сейчас пришла молодежь после колледжа. Может, с девушками зайцы и заигрывают. Я не сталкиваюсь. Раньше мужчины могли пошутить. Кто-нибудь комплимент скажет, кто-нибудь обидит. Один мужчина как-то прокомментировал: «Мне ваша помада не нравится». Другой, помню, сказал: «Ой, вы такая культурная, вежливая, симпатичная. Приятно с вами пообщаться». Всякое бывает. Но телефончик не стреляли.

— А почему талон не проверяют у водителя?

— Он находится на рабочем месте. У водителя есть только билеты на реализацию. А если нет, контролеры составляют на него рапорт. Мы тоже находимся на рабочем месте. Иногда пассажиры задают вопрос: «А вы сами оплатили проезд?» Потому у нас есть удостоверение, в котором прописано: на рабочем месте контролеры не являются пассажирами.

Фото: onliner.by

— Часто подделывают проездные документы?

— Пожилая женщина как-то предоставила удостоверение инвалида первой группы. У меня вызвала подозрение фотография: она была криво наклеена, отсутствовала печать. Попросила любой другой документ, который может подтвердить хотя бы ее фамилию. Сказала, что она едет из бани, потому никаких других бумаг у нее нет. Вызванные сотрудники милиции установили, что удостоверение ей не принадлежит: это были бумаги ее матери, которая умерла 10 лет назад. Завели уголовное дело.

— Есть у вас любимая остановка?

— Когда едем в сторону Новинок, есть остановка «Водопомповая». Работаем на ней в основном в первую смену. И на этой остановке всегда выскакивает человек 15 безбилетников. Там нет посадки (всего два частных дома), и мы заметны.

— Многие оставляют талончики возле окна, например, или передают при выходе. Как вы на это реагируете?

— Если видим на подоконнике, стараемся забрать и выкинуть. Но валидатор отбивает время. Были случаи, когда ты в 14:00 проверяешь талон, а он пробит в 7:00. Люди платили штраф. Число периодически не совпадает.

— Дадите совет безбилетнику?

— Быть культурным.