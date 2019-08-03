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Погода на воскресенье: до +23

  • 3.08.2019, 11:45

В воскресенье прогнозируется облачная с прояснениями погода.

До 23 градусов тепла ожидается в Беларуси 4 августа, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье прогнозируется облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшие кратковременные дожди.

В ночные и утренние часы в отдельных районах сгустится слабый туман. Ветер северо-западный: ночью слабый, днем умеренный.

Температура воздуха ночью составит от 6 до 12 градусов выше нуля, днем будет 15-20 градусов тепла, а по юго-западу воздух прогреется до 23 градусов.


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