Польша поддержала выход США из ракетного договора 1 3.08.2019, 12:09

Только Россия несет полную ответственность за распад ДРСМД.

Польша полностью поддерживает решение Соединенных Штатов Америки о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), возлагая ответственность за его прекращение на Россию, сообщило министерство иностранных дел Польши в Тwitter.

"Польша вместе с союзниками полностью поддерживает решение США о выходе из договора ДРСМД. Это понятная реакция на нарушение договора со стороны России... Отсутствие готовности России соблюдать ДРСМД не оставило США никакого выбора", – констатировали в ведомстве.

В заявлении также подчеркивается, что только Россия несет полную ответственность за распад ДРСМД, а Варшава полностью поддерживает деятельность НАТО и США по обеспечению надежной и результативной политики отпугивания и защиты в ответ на угрозы, которые создаются со стороны России.

Напомним, 2 августа США заявили о выходе из договора о РСМД, заявив, что Россия является ответственной за прекращение действия договора.

4 марта Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД. 3 июля Россия официально приостановила действие ДРСМД.