Станислав Шушкевич: От «союзного государства» только сложности 3 3.08.2019, 12:18

Станислав Шушкевич

Лукашенко не может больше балансировать.

Бывший председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич заявил, что не понимает заявлений белорусских чиновников об «углублении интеграции с Россией».

Большой пользы от так называемого «союзного государства» белорусы не получают. Более того, Станислав Шушкевич считает, что Таможенный союз и союз с Россией в некоторых моментах даже усложняют жизнь.

- От «союзного государства» я, лично, имею только сложности. Получать багаж, когда лечу, в Москве, и сдавать его - проходить таможенный контроль. Я через Москву летал в Баку, также неудобно, с багажом проблемы. Так я лучше полечу через Киев.

Не знаю, для чего должны быть расширены интеграционные процессы. Для того, чтобы «съесть» Беларусь. Ответ один. Этих разговоров избегает Лукашенко, потому что, если его прижмет Путин, он сдаст Беларусь, - сказал политик «Радыё Рацыя».

Вся пробелорусскость Лукашенко - искусственная, поэтому при невозможности дальнейшей балансировки, независимость для него не ценность, - добавил Станислав Шушкевич.