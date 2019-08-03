Минчане требуют убрать из города все «Табакерки» 11 3.08.2019, 12:38

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иллюстрационное фото

В Минске появились 500 киосков.

На сайте «Удобный город» появилась петиция, в которой требуют убрать из Минска все «Табакерки». Меньше, чем за сутки, обращение подписали 695 человек.

По инициативе минских властей киоски стали сносить еще с декабря 2008 года. Чиновники объяснили свое решение тем, что, по их мнению, «киоски портили внешний вид города», а сам способ «архаичной» торговли назвали неуважением и к покупателям, и к продавцам. Но в 2019 году объекты вернулись. Только теперь новые точки приобрели характер монополии: все они принадлежат Алексею Олексину и его компании «Энерго-Оил».

Авторы петиции выразили желание получить ответы на ряд вопросов. Вот некоторые из них:

— Что по этому поводу думает МАРТ, если объекты разрешили возводить только одному бизнесмену? Разве это не противоречит антимонопольному закону Беларуси?

— Где расположат туалеты для сотрудников, как туда обеспечат доступ?

— Если 12 лет назад нам сказали, что киоски не вписываются в облик Минска, то теперь все изменилось? Как Комитет архитектуры и градостроительства утвердил эти конструкции?

— И главное: почему не спросили местных жителей, согласны ли они с появлением в городе 500 киосков розничной торговли?

Подписанты требуют убрать все существующие «Табакерки». А еще — признать, что киоски — устаревший формат торговли, и запретить устанавливать их где бы то ни было. Если бизнесмены, включая Олексина, не согласятся, обязать их провести местный референдум. Там им выпадет шанс вынести вопрос на голосование для минчан.

Через восемь дней петицию направят в Мингорисполком и Министерство антимонопольного регулирования и торговли.