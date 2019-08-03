Месси отстранен от матчей за сборную Аргентины на три месяца 3.08.2019, 12:46

Также футболист оштрафован на 50 тысяч долларов.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получил трехмесячную дисквалификацию от КОНМЕБОЛ на матчи национальной команды, передает BBC.

Кроме этого, капитан национальной команды оштрафован на 50 тысяч долларов. Причина наказания - критика Месси в адрес южноамериканской федерации футбола и обвинения в коррупции.

Напомним, Месси после победы в матче за третье место в Кубке Америки против Чили (2:1) отказался от медали и не пришел на церемонию награждения. В этой игре он был удален на 37-й минуте, а многие назвали решение арбитра очень спорным.

Чемпионом турнира в итоге стала команда Бразилии, обыгравшая в финале Перу со счетом 3:1.

Таким образом, Месси сможет выйти на поле в составе национальной команды только в начале ноября.

Отметим, что на оставшуюся часть года у аргентинцев запланированы только товарищеские матчи.