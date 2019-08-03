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В Шклове написали гимн огурцу

  • 3.08.2019, 13:03
Фото: tut.by

Гимн будет исполняться на местном празднике.

В Беларуси появился гимн, прославляющий огурец. В нем есть такие строки: «Славься, Великий ты наш огурец, славься, пупырчатый наш удалец!». Исполняется произведение на мотив Глинки «Славься», пишет marketing.by.

Гимн будет исполнен на празднике День огурца, который пройдет в Шклове 12 августа.

Шклов считается «огуречной столицей» Беларуси. Праздник огурца отмечают здесь с 2006 года. А в 2007 году в городе появился памятник огурцу. Его установили напротив городского рынка.


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