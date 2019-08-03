Украина накопила рекордные объемы газа в подземных хранилищах 1 3.08.2019, 13:10

Страна намерена минимизировать любые энергетические риски.

Глава правления НАК Нафтогаз Андрей Коболев сообщил, что объем газа, который накопила компания в подземных хранилищах, уже превысил 16 млрд. куб. м.

Об этом говорится в сообщении на странице Коболева в Facebook.

«Сегодня пересекли отметку в 16 млрд. куб. м. До начала отопительного сезона осталось 73 дня», - сообщил министр.

В пятницу, 2 августа, компания Нафтогаз Украины отмечала, что накопленный объем газа на 3 миллиарда кубометров больше, чем в прошлом году.

«К началу отопительного сезона нужно накопить в ПХГ около 20 млрд кубометров газа, чтобы минимизировать любые энергетические риски», - также говорится в посте.