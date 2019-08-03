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Стали известны детали телефонного разговора Путина с Трампом

  • 3.08.2019, 13:26

О санкциях президенты не говорили.

Президент США Дональд Трамп позвонил своему российскому коллеге на этой неделе после того, как увидел карту распространения лесных пожаров в Сибири.

Как сообщает "Европейская правда",об этом пишет CNN со ссылкой на чиновников администрации Трампа.

"Но их разговор также привел к обсуждению необходимости нового посла США в России, сказали два чиновника, поскольку ожидается, что нынешний посланник Джон Хантсман скоро уйдет с должности", - говорится в материале.

По информации источника в посольстве, Хантсман и его жена в течение последних месяцев посещали прощальный обед с коллегами-дипломатами и другими людьми, готовясь выехать из страны.

Хотя Путин и Трамп обсуждали тот факт, что в ближайшие месяцы должен появиться новый посол, они не упоминали никаких имен для возможной замены, говорят источники.

По словам чиновников, это был довольно быстрый телефонный звонок, и оба лидера не обсуждали прекращение ракетного договора или новые санкции против России за химатаку в Британии.

Трамп заявил журналистам в четверг, что с Путиным у него была "хорошая беседа, короткий разговор, но хорошая беседа".

Ни американское, ни российское заявление не упоминали об обсуждении санкций, но в Кремле подчеркнули, что Путин расценил предложение Трампа о помощи с пожарами как залог того, что в будущем между Москвой и Вашингтоном "могут быть восстановлены полноформатные отношения".


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