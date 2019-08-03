Алексей Хобленко: Белорусов я бы скованными не назвал 3.08.2019, 14:12

Алексей Хобленко

Нападающий брестского «Динамо» Алексей Хобленко рассказал о том, чем отличаются украинцы от белорусов.

– Когда год назад у тебя спросили, чем тебя удивила Беларусь, ты назвал чистые улицы.

– Да. А еще удивило соблюдение правил дорожного движения. У вас все по правилам ездят, от чего поначалу было очень непривычно. Я думал: «Что за фигня? Где же эти обгоны и пересечения двойных сплошных?! Здесь реально так? Все едут 60 километров в час. Зачем?!» Но потом ты только въедешь на территорию Украины, и там ездить можешь, как хочешь :).

– Белорусы отличаются от украинцев?

– Да. Наши люди более раскрепощенные. Белорусов я бы скованными не назвал, но они мне кажутся немного зажатыми.

– Чего тебе не хватает в Бресте?

– Семьи, дома и своего народа. А так мне очень нравится в Беларуси. Ничего плохого сказать не могу. Меня здесь все устраивает, – сказал Хобленко в интервью Tribuna.com.