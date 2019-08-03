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В Москве задержана юрист ФБК Любовь Соболь

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  • 3.08.2019, 14:14
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Любовь Соболь
Фото: sobollubov/instagram

Юристу вменяют административную статью.

В Москве полиция задержала Любовь Соболь - юриста Фонда борьбы с коррупцией и незарегистрированного кандидата на выборах в Мосгордуму. Об этом сообщает канал "Настоящее время", который вёл прямую трансляцию из предвыборного штаба.

Соболь садилась в такси с собиралась поддержать акцию за допуск независимых кандидатов. Подъехал микроавтобус с полицейскими, они вытащили Соболь из машины и увели, оттеснив журналистов.

Юристу ФБК вменяют административную статью о нарушении установленного порядка проведения публичного мероприятия. Она настаивает, что не сделала ничего противозаконного.

До этого перед штабом Любови Соболь дежурил один сотрудник полиции. Накануне прокуратура Москвы вынесла незарегистрированному кандидату предостережение в связи с запланированной на субботу акцией.

Соболь держит голодовку более 20 дней. Она была одним из последних независимых кандидатов, кого не поместили под арест в связи с прошедшей 27 июля акцией протеста у мэрии Москвы и на центральных улицах города. Сегодня она собиралась выразить солидарность с протестующими, сев на скамейку на одном из бульваров.


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