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Little Big не выступит на фестивале «Рок за Бобров»

  • 3.08.2019, 14:26
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Илья Прусикин

Солист группы попал в больницу.

Сегодня группа Little Big должна была выступать на фестивале «Рок за Бобров», но концерт коллектива пришлось отменить в срочном порядке. Стало известно, что солист группы Little Big Ильич (Илья Прусикин) попал в больницу с высокой температурой.

Как сообщили организаторы, все музыканты группы вчера уже были в Минске и проводили саунд-чек. Но уже сегодня Ильича экстренно забрали в больницу. Музыканты и организаторы фестиваля приносят извинения гостям за сложившийся форс-мажор.

— Всем привет! — написала группа на своей официальной странице в Instagram. — Мы вынуждены отменить наши ближайшие выступления на фестивалях «Рок за Бобров» в Минске и Solar Weekend в Нидерландах в связи с резким ухудшением состояния здоровья Ильича. Мы приносим извинения, надеемся на ваше понимание и очень ждем нашей следующей встречи на сольных концертах: 14 октября в Амстердаме, 15 октября в Неймегене и 25 октября в Минске. Любим вас!


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