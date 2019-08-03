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Трампа высмеяли за странное заявление о распаде СССР

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  • 3.08.2019, 14:40
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Похоже, президент не очень знает историю.

На встрече со сторонниками в штате Огайо президент США Дональд Трамп сказал, что Советский союз по собственному желанию переименовался в Россию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Independent.

"Мы теперь крупнейший производитель энергоресурсов в мире, крупнее, чем Советский союз. Помните Советский союз, когда они были все вместе? До того, как решили называться Россией. Это всегда было их мечтой - быть самой мощной страной, но потом они стали Россией", - сказал Трамп.

Издание приводит примеры, как интернет-пользователи высмеяли президента за этот "урок истории", и указывает, что Трамп, который не является совсем незнакомым с Россией, похоже, считает, что Советский союз состоял только из страны, которая сейчас известна как Россия.

Лидер США говорил также о развитии энергетики, отметив, что СССР "проделал хорошую работу" в этой сфере. "Но теперь мы сильнее, чем Россия. Сейчас мы намного сильнее, чем Саудовская Аравия", - добавил он.


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